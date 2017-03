Escocia inicia los trámites para un segundo referéndum de independencia

La lideresa independentista escocesa, Nicola Sturgeon, iniciará la próxima semana en el Parlamento de Edimburgo los trámites para que la autonomía escocesa solicite a Londres el permiso temporal para convocar un nuevo referéndum sobre la independencia. Anunció esa decisión coincidiendo con la última fase de la tramitación de la ley que permitirá a Theresa May iniciar, quizás este mismo martes, el proceso del 'Brexit'.

Escocia ya celebró una consulta sobre su independencia, en 2014, que se saldó con la victoria del 'no' por el 55.3% de los votos contra el 44.7% que votó por el 'sí'. La ministra principal de Escocia cree que el Parlamento escocés, donde hay una mayoría en favor de la segunda consulta, debe elegir una fecha para su celebración entre el otoño de 2018 y la primavera de 2019.

El impulso para este nuevo afán por ganar un referéndum por la independencia, que registra ahora la mitad de las preferencias en los sondeos, es otra consulta, la de todos los electores británicos que se saldó en junio del pasado año con la victoria de los partidarios de la marcha de la UE. En Escocia, la mayoría de los votantes, 62% contra el 38%, optó por la permanenencia.

Sturgeon ha asegurado este lunes, en una declaración en su residencia oficial en Edimburgo, Bute House, que su decisión es consecuencia de la actitud del Gobierno de May. La líder escocesa afirma que la primera ministra británica no ha hecho caso a sus propuestas para que Escocia permanezca en el mercado común y dio el ejemplo de que, cuando le expresó la importancia de esa permanencia, May le dijo que no era una opción binaria y al día siguiente anunció un 'Brexit' marchándose del mercado común.

En fin, que Sturgeon confesó que no tiene ni idea ni cuándo ni cómo el Gobierno de May anunciará el inicio del 'Brexit', a pesar de que la primera ministra británica ha prometido a lo largo de estos meses que implicará a las autonomías en las decisiones. Se espera que May presente mañana la notificación que enviará a Bruselas para iniciar la negociación.