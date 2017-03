May avanza que Reino Unido dejará de pagar grandes sumas de dinero a la UE

La primera ministra británica, Theresa May, anunció este jueves a sus homólogos europeos que Reino Unido dejaría de pagar "grandes sumas" de dinero al presupuesto de la UE tras la salida de su país del bloque.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, instó a no "dramatizar" sobre los efectos que puede tener el 'Brexit' para España y aseguró que todas las partes en la negociación de la salida del Reino Unido de la UE van a trabajar para que las cosas salgan bien. "No hay que dramatizar las cosas. Lo que tenemos que hacer es negociar bien. Al Reino Unido le interesa negociar bien, a Europa también y a España también, y yo espero que las cosas salgan razonablemente para todos", comentó Rajoy a los informadores. tras la reunión de la Comisión

"Cuando los electores votaron el 23 de junio para que abandonáramos la UE, votaron para no pagar más tarde grandes sumas de dinero a la UE cada año", dijo May en su última cumbre europea en Bruselas, antes del plazo de finales de mes que se fijó para notificar oficialmente el 'Brexit'. "Y, por supuesto, que cuando abandonemos la UE, así ocurrirá", insistió la jefa del gobierno británico, quien se encuentra a expensas de la finalización del trámite parlamentario de su ley sobre el 'Brexit' para notificarlo oficialmente, dando paso a dos años de negociaciones con los 27. Este trámite podría terminar martes o miércoles, por lo que May podría activar oficialmente el Artículo 50 de los tratados europeos desde la próxima semana. "Es tiempo de ponerse manos a la obra, de dejar la UE y de construir el Reino Unido autónomo e independiente que el pueblo británico reclamó", aseguró.

Bruselas podría reclamar a los británicos una "factura" por salir de la UE de unos 60.000 millones de euros (64.000 millones de dólares), según varias fuentes europeas. Este monto corresponde a los compromisos ya asumidos por Londres en términos de contribución al presupuesto de la UE