Al menos cinco heridos por un ataque con hacha en una estación de Alemania

Varios agresores armados con hachas hirieron a unas cinco personas el jueves por la noche en la estación ferroviaria de Düsseldorf (oeste), causando al menos cinco heridos, indicó la policía local a la AFP.

Dos sospechosos fueron detenidos, según la policía, que no descarta que otros sospechosos huyeron. "Viajeros resultaron heridos con hacha por los asaltantes", añadió. No se sabe "exactamente" cuantos agresores participaron en el ataque, dijo.

La vida de los heridos no "corre peligro" precisó el portavoz de las fuerzas del orden, quien no suministró detalles sobre la identidad de los sospechosos detenidos ni sus motivos.

El tráfico fue completamente interrumpido en la estación de Düsseldorf, señaló. Helicópteros y un importante dispositivo policiaco fueron desplegados en los alrededores del lugar del ataque, informó el sitio del diario Bild.

