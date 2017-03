Fillon resiste a su anunciada imputación por el 'Penelopegate'

«No cederé, no me rendiré, no me retiraré». François Fillon se mantiene en sus trece. El candidato conservador al Elíseo no arroja la toalla a pesar de su citación judicial el 15 de marzo para ser imputado en el caso de los supuestos trabajos ficticios de su mujer, Penelope, y dos de sus hijos. «Es un asesinato político», ha proferido indignado en una comparecencia informativa sin admitir preguntas.

En la rueda de prensa, ofrecida este mediodía en el cuartel general de su campaña en París, el líder del centro-derecha francés ha argumentado: «Más allá del procedimiento judicial, apelo al pueblo y solo al pueblo». «Solo el sufragio universal puede decidir quién es el próximo presidente de la República. Más allá de mi persona es un desafío a la democracia», ha proclamado.

A pesar de que se encuentra protegido por la inmunidad parlamentaria en su condición de diputado, Fillon adelantó que acudirá a la convocatoria de los jueces. «Les diré mi verdad, que es la verdad». Tras perfilarse como víctima de una maniobra calculada para impedirle ser candidato a la jefatura del Estado, valoró: «Mediante este ensañamiento desproporcionado y este calendario no se me asesina solamente a mí sino también la elección presidencial».

Tras recibir la citación de los tres magisrados instructores del denominado ‘Penelopegate’, Fillon interrumpió su campaña electoral para las presidenciales de abril y mayo con la consiguiente suspensión de la visita que tenía programada al Salón Internacional de la Agricultura, feria agrícola que es la cita obligada en París de todos los candidatos con el influyente sector campesino. El candidato del partido Los Republicanos analizó la situación creada por el cerco judicial con todos los compañeros que se presentaron a las primarias del centro-derecha, incluidos el expresidente Nicolas Sarkozy y el ex primer ministro Alain Juppé.

La Fiscalía Nacional Financiera incoó el viernes un sumario que confió a los juzgados anticorrupción para proseguir la investigación judicial sobre los contratos de los familiares de Fillon como sus colaboradores parlamentarios. Los principales cargos contemplados en la causa son la malversación de caudales públicos, el desvío de bienes societarios y el tráfico de influencias.

El fenomenal escándalo desatado ha arruinado las esperanzas de victoria de quien era el máximo favorito para relevar en la presidencia de Francia al socialista François Hollande, que renunció a intentar un segundo mandato de cinco años. El último sondeo publicado este miércoles por Opinionway, le sitúa en tercera posición en la primera vuelta, con el 21 % de los votos, por detrás de Marine Le Pen (extrema derecha), con el 25 %, y el exministro de Hollande Emmanuel Macron (centro izquierda), con el 24 %. En la final del 7 de mayo, tanto Macron como Fillon se impondrían a la presidenta del Frente Nacional: el primero, por 63-37 y el segundo, por 60-40.

por ciento.