Juncker duda del futuro de la Unión Europea tras la salida de Reino Unido

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha expresado serias dudas sobre el futuro de la Unión Europea una vez Reino Unido haya culminado su salida del bloque, según ha declarado en una entrevista con una emisora alemana.

Además, Juncker ha expresado "dudas aún mayores" de que los países de la UE consigan consolidar una postura unánime en relación a la salida de Reino Unido.

El presidente de la Comisión Europea ha aprovechado para recordar que Reino Unido no podrá realizar acuerdos comerciales bilaterales con ningún país del eurobloque mientras siga formando parte de la Unión Europea.

Por otro lado, Juncker ha anunciado que no buscará un segundo mandato en 2019. La de 2014 "fue una bella campaña electoral. Pero no habrá segunda pues no me presentaré candidato por segunda vez".

El ex primer ministro luxemburgués, de 62 años, fue elegido presidente de Comisión europea en noviembre de 2014, tras haber presidido el Eurogrupo, que reúne a los ministerios de Finanzas de los países europeos. Su mandato es de cinco años, renovable una vez.