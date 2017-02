El presidenciable francés Macron desmiente que sea homosexual

Emmanuel Macron tiene un holograma gay. Con él ahuyenta el fantasma de la homosexualidad. Un insistente rumor le atribuye una relación con Mathieu Gallet, presidente de Radio France. El nuevo favorito para ser el futuro presidente de Francia ha cortado por lo sano con el chismorreo. En un mitin electoral celebrado en París cogió el toro por los cuernos virtuales. «Si en las cadenas de mails os dicen que tengo una doble vida con Mathieu Gallet o cualquier otro, es mi holograma, pero no puedo ser yo», ironizó el marido de Brigitte Trogneux, su antigua profesora de francés, que le lleva 24 años. De paso lanzó una puya a Jean-Luc Mélenchon, su rival izquierdista, que el domingo había alardeado del don de la ubicuidad con un mitin simultáneo en Lyon, en persona, y en París, con su holograma.

Macron se presentó fuera de programa el lunes por la noche en la sala Bobino. «Nunca he tenido nada que esconder», dijo a sus simpatizantes antes de referirse a los cotilleos sobre una vida oculta. «Es desagradable para Brigitte y como comparto mis días y mis noches con ella se pregunta cómo lo hago», bromeó sin perder la oportunidad de meterse con François Fillon, otro de sus adversarios. «Jamás la he remunerado para eso», soltó en alusión a los trabajos ficticios de Penelope, la mujer del candidato conservador que poco antes le había llamado «gurú». «Algunos piensan que somos una secta. Tranquilos, nuestro proyecto no será inmolarnos en el fuego», se pitorreó con los militantes del movimiento En Marcha, que lleva las iniciales del fundador.

Amenaza de WikiLeaks

La parábola del ‘homograma’ es la primera respuesta en público a un chascarrillo propagado por las redes sociales. Ya en noviembre se había quejado en el portal Médiapart de que «a derecha e izquierda hay varias personas detrás de esos rumores que están en los saraos». «Les divierte porque hiere. Hay gente que no tiene ninguna moral, que piensa que todo está permitido en política a empezar por la mentira», lamentaba sin mentar a los sospechosos. Esta vez se ha adelantado a una amenaza procedente de Rusia. «Assange va a echar leña al fuego de la campaña presidencial en Francia», titulaba el viernes el diario ‘Izvestia’. En la información el fundador de WikiLeaks declaraba estar en poder de «informaciones interesantes que conciernen a uno de los candidatos a la presidencia francesa, Emmanuel Macron». Precisaba que esos datos vienen de la correspondencia personal de Hillary Clinton. Continuará…