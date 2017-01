Al menos 39 muertos y decenas de heridos en un atentado en una discoteca de Estambul

Las autoridades turcas buscan al hombre que la durante la celebración de Año Nuevo mató a tiros a 39 personas en una famosa discoteca de Estambul. El ataque, definido por las autoridades como un ataque terrorista, marca un sangriento inicio de año en Turquía, tras un 2016 en el que el país se vio sacudido por numerosos atentados y un golpe de Estado fallido.

La masacre se produjo a las 01.15 horas del domingo (22.15 del sábado, hora española) en el famoso y exclusivo club Reina, situado a orillas del Bósforo, donde 700 o 800 personas festejaban el Año Nuevo. Antes de entrar, el asaltante abatió a un policía y a un civil que se encontraban delante de la discoteca. Desde la puerta del local, el terrorista abrió fuego con armas automáticas de manera indiscriminada: entre 120 y 180 disparos durante unos siete aterradores minutos en los que sembró el pánico. Los testigos del ataque, citados por el diario turco 'Hürriyet', aseguran que el tirador gritaba consignas en árabe. Según el mismo diario, numerosos clientes del club se lanzaron a las gélidas aguas del estrecho en un intento por escapar, y la guardia costera tuvo que rescatarlos más tarde.

A pesar de que las primeras informaciones apuntaban a que el asaltante iba disfrazado de Papá Noel, el primer ministro turco Binali Yildirim desmintió el detalle calificándolo de «infundado». Sí explicó que el agresor dejó el arma en el lugar de la masacre y que «aprovechó la anarquía» del momento para huir.

El jefe del gobierno turco no indicó si los investigadores estaban privilegiando alguna hipótesis, pero señaló que las pesquisas estaban siendo «muy minuciosas» para identificar al agresor. «Las operaciones de búsqueda del terrorista están todavía en curso. Espero que sea capturado rápidamente», declaró el ministro del Interior, Suleyman Soylu.

Amenaza previa

Según el último balance provisional de las autoridades, 39 personas murieron, de los cuales al menos la mitad eran extranjeras, y 65 resultaron heridas en este ataque que aún no ha sido reivindicado y que el gobierno de momento no ha achacado a ningún grupo en particular.

fotogalería

Entre las víctimas extranjeras habría, según las respectivas autoridades nacionales, al menos un ciudadano belgo-turco, una franco-tunecina, tres jordanos, tres libaneses, una israelí, un kuwaití, tres iraquíes, varios saudíes, un libio, dos indios y dos tunecinos (uno de estos podría ser la ciudadana franco-tunecina). También habría al menos cuatro franceses y tres marroquíes más heridos.

El ataque tuvo lugar en el club Reina, situado en la orilla del Bósforo, un conocido lugar de ocio de la sociedad de Estambul, en el distrito de Ortakoy. El dueño del club, Mehmet Koçarslan, aseguró al 'Hürriyet' que los servicios secretos estadounidenses ya habían avisado de posibles ataques una semana antes y que se habían tomado medidas adicionales de seguridad a orillas del Bósforo.

300 muertos en 2016

Ya con la luz del día, los viandantes dejaban flores y velas bajo la mirada de una decena de policías armados con metralletas que seguían custodiando el lugar en la noche del domingo. Una lona azul cubría la fachada del establecimiento, frente al cual había un charco de sangre.

Alrededor de 300 personas murieron en 2016 en distintos atentados cometidos en Turquía por el grupo armado Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). por el Daesh, como fue el ataque al Aeropuerto internacional Atatürk que causó 45 muertos el pasado mes de junio. La agencia de noticias Firat, cercana al PKK, citó a su líder Murat Karayilan diciendo que ninguna fuerza kurda estaba implicada en el ataque.