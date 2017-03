Save the Children alerta contra las secuelas psicológicas «irreversibles» de los niños en Siria

Los bombardeos continuos componen la "banda sonora" cotidiana de los niños que, desde hace seis años ya, sufren la guerra de Siria. Save the Children ha constatado el impacto que el conflicto tiene sobre su salud mental y física y alerta de que si no se toman medidas pronto las secuelas psicológicas podrían ser “irreversibles”, según explican en el informe 'Heridas invisibles', el mayor estudio de este tipo realizado durante el conflicto.

La oenegé ha entrevistado a 450 niños, adolescentes y adultos de seis provincias sirias y los datos obtenidos, no por sospechados, dejan de estremecer. El 50 por ciento de los niños nunca o rara vez se sienten seguros en el colegio, y el 40 por ciento no se sienten seguros jugando al aire libre, incluso fuera de su propia casa. El 78 por ciento “siente pena y extrema tristeza durante todo o casi todo el tiempo”.

Los expertos consideran que los menores se enfrentan a un ‘estrés tóxico’, “la forma más peligrosa de reacción al estrés”. Se produce cuando los niños se exponen al peligro de una forma tan dura, frecuente y prolongada como en Siria, donde según el director de cooperación internacional de Save the Children España, David del Campo, “dos de cada tres niños han visto morir de forma directa a personas de su familia”.

La respuesta de los niños, muchos de los cuales no conocen otra cosa que la guerra o han pasado más de la mitad de su vida oyendo bombas a su alrededor, puede tener un impacto para toda la vida sobre la salud mental y física. Las secuelas ya son apreciables: niños que mojan la cama, tienen incontinencia urinaria cuando escuchan un ruido fuerte, han perdido totalmente el habla. Demuestran una mayor agresividad, abusan de sustancias y han detectado varios casos de intentos de suicidio en menores de 12 años.

Unas experiencias que, según Nayeb, pueden superarse con el fin del conflicto, pero también con apoyo adecuado y una intervención temprana. De ahí que Save the Children inste a los gobiernos a cumplir sus compromisos de acogida de refugiados, al tiempo que urgen a las partes en conflicto a no usar armas explosivas contra la población civil y no atacar colegios y hospitales. El fin inmediato de las tácticas de asedio, subraya, permitiría un acceso humanitario sin restricciones a todas las áreas para lograr llegar a los más vulnerables.