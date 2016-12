Turquía y Rusia anuncian un acuerdo de alto el fuego en toda Siria

Las máximas autoridades políticas de Turquía y Rusia habrían llegado a un acuerdo de alto al fuego para todo el territorio de Siria, que debería entrar en vigor este mismo miércoles y según ha informado la agencia progubernamental turca Anadolu.

Ankara y Moscú habrían alcanzado tal acuerdo con el Gobierno de Damasco y grupos opositores para un alto al fuego en todo el país. Si el cese de enfrentamientos tiene éxito, el régimen y la oposición iniciarán negociaciones políticas en Astaná, la capital de Kazajistán, bajo la tutela de Turquía y Rusia.

El plan apunta a extender al conjunto del territorio sirio el alto el fuego instaurado hace dos semanas en Alepo, tras negociaciones apadrinadas por Turquía y Rusia que permitieron la evacuación de miles de combatientes y civiles de los barrios rebeldes de la segunda ciudad de Siria.

El acuerdo, que aún no ha sido confirmado explícitamente por responsables turcos o rusos, excluiría del alto el fuego a los "grupos terroristas". El plan ruso-turco todavía no fue sometido a los grupos armados de la oposición y por lo tanto todavía no hay acuerdo, dijo en Beirut un responsable rebelde que requirió el anonimato.

En caso de éxito, el acuerdo servirá de base para las negociaciones políticas entre el régimen sirio y la oposición que Moscú y Ankara quieren organizar en Astaná (Kazajistán). La agencia Anadolu tampoco precisa dónde y cómo se acordó el plan, pero en las últimas semanas hubo conversaciones entre Turquía, Rusia y representantes de la oposición siria en Ankara. Una nueva reunión entre representantes rusos, turcos y de la oposición siria armada se llevará a cabo el jueves por la mañana en Ankara, anunció por su parte la televisión catarí Al Yazira.

Siguen los muertos

Al menos 22 personas murieron ayer por bombardeos de aviones no identificados contra una zona controlada por el grupo terrorista Daesh en la provincia nororiental siria de Deir al Zur, según ha informado este miércoles el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

Entre los fallecidos hay diez menores de edad y dos mujeres, que perdieron la vida por los ataques aéreos contra el pueblo de Al Hachna, una pedanía de la localidad de Al Basira, en el este de Deir al Zur.

Los muertos eran miembros de dos familias: una de ellas se había desplazado en el pasado desde Al Shadadi, en la vecina provincia de Al Hasaka, a Deir al Zur y estaba compuesta por un matrimonio y sus ocho hijos, de los que cinco eran menores; además, dos parientes suyos también perecieron.