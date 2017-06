Bloqueados por el presidente

El presidente de Estados Unidos no se suele caracterizar por la sutileza en su comportamiento público. Cuando otro mandatario le impide acceder al centro de la foto, lo aparta. Y, cuando algún seguidor en Twitter hiere su autoestima con algún comentario, lo bloquea. Desde luego, no le faltan ocasiones para ello, porque las reacciones a sus mensajes suelen incluir una apabullante colección de burlas y críticas. Sin embargo, quizá deba aprender a tolerar ese coro de adversarios con un poco más de paciencia: un instituto de la Universidad de Columbia acaba de cuestionar que Donald Trump tenga derecho a impedir que los estadounidenses sigan su cuenta en la red social, ya que, a su juicio, esa práctica supone una clara violación de la Primera Enmienda, que desde 1791 salvaguarda la libertad de expresión en el país norteamericano.

Los abogados del Instituto Knight de la Primera Enmienda han dirigido una carta a la Casa Blanca en nombre de dos de los bloqueados: a la activista Holly O’Reilly, el presidente le levantó el muro virtual por colgar una imagen (el Papa Francisco, contemplando a Trump de manera «incrédula e incómoda») acompañada por el comentario «así es como el mundo entero te ve», mientras que el especialista en ciclismo y exprofesional de ese deporte Joseph M. Papp, que se declara republicano, se ha visto en idéntica situación por aplicar a Trump la etiqueta «falso líder». Los letrados del instituto, que elogian sarcásticamente el «uso vigoroso» que el presidente hace de la red social, consideran que estos bloqueos son intolerables e inconstitucionales: aunque el magnate abrió la cuenta @realDonaldTrump cuando todavía no ostentaba ningún cargo público, en estos meses como presidente la ha convertido en un «foro abierto» donde comunica sus «pensamientos y decisiones», según argumenta la carta.

«El presidente no puede excluir gente de este foro simplemente porque le disgusta lo que están diciendo», sostienen los abogados, a los que no les falta andamiaje en el que apoyarse: el propio secretario de prensa, Sean Spicer, ha afirmado esta semana que los ‘tuits’ de Trump se consideran «declaraciones oficiales» del presidente. «Es fácil entender por qué usted y sus consejeros pueden haber encontrado desagradables los ‘posts’ de nuestros clientes. Pero, aunque fuesen desdeñosos y ásperos, están protegidos por la Primera Enmienda», aseguran los abogados, que consideran que el núcleo de ese texto legal es precisamente proteger el discurso crítico con el Gobierno. De momento, Donald Trump no ha tuiteado nada sobre este asunto.