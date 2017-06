Trump da la espalda a la lucha contra el cambio climático y arruina la credibilidad de EE UU

LAS FRASES Una nueva promesa «Voy a renegociar muchos tratados. No vamos a dejar que el resto del mundo se siga riendo de nosotros» Y una excusa El presidente se aferra a un estudio que calculaba solo en 0,2 grados la bajada de la temperatura para 2100 EN SU CONTEXTO 195 países pactaron en 2015 el Acuerdo de París. Obama era presidente de EE UU y suscribió un protocolo para «mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales» y evitar «los efectos más catastróficos del cambio climático». El primero global Por primera vez en la historia, el Acuerdo de París hizo coincidir a los países más contaminantes -China, EE UU, India, los de la Unión Europea- y los más vulnerables, también los más pobres. El pacto que entró en vigor el 4 de noviembre de 2016 puede considerarse el primero global contra las consecuencias de la emisión de gases de efecto invernadero en el cambio climático. La ratificación Uno de los requisitos para que fuera eficaz pasaba por conseguir la ratificación por parte de al menos 55 países responsables del 55% de las emisiones mundiales. Esa meta se alcanzó el 5 de octubre pasado, cuando la UE, que representa el 12% de las emisiones, hizo entrega de los documentos en la sede de la ONU. 61 países, el 47,7% de las emisiones, lo refrendaron ya. Vinculante y voluntario El Acuerdo de París es legalmente vinculante en su conjunto, pero no en buena parte de su desarrollo (las decisiones) y tampoco en los objetivos nacionales de reducción de emisiones. Su verdadera fuerza descansa en el macanismo con el que periódicamente deben revisarse los compromisos de cada país y esto sí es jurídicamente vinculante. Cada Estado debe rendir cuentas de su cumplimiento y renovar sus contribuciones al alza cada cinco años. Los que quieran pueden usar mecanismos de mercado (compraventa de emisiones) para cumplir los objetivos. Un ‘selecto’ club La decisión de Trump de romper este pacto asocia a EE UU con otros dos países que se quedaron fuera: Siria, devastado por la guerra, y Nicaragua, que lo considera poco ambicioso.

A diferencia del Protocolo de Kioto, no había nada vinculante en el Acuerdo de París, para desmayo de los ecologistas. Esta estrategia permitió a Barack Obama saltarse la aprobación del Congreso, que no habría conseguido. Por lo mismo, Donald Trump no necesitaba ayer anunciar con redoble de tambores y máxima expectación su decisión de incumplirlo, salvo para reforzar ante sus seguidores la idea de que es un hombre de palabra dispuesto a plantar cara al planeta entero. «No vamos a dejar que el resto del mundo se siga riendo de nosotros», bramó.

Ni el Papa Francisco, ni su hija Ivanka, ni su secretario de Estado, Rex Tillerson, lograron hacerle cambiar de opinión. Desde que ganó la Casa Blanca pero perdió el voto popular Trump está en campaña de reelección, obsesionado con colgarse esa medalla en 2020. De cara a sus incondicionales, dio un paso de gigante al «reafirmar la soberanía» y el eslogan ‘America first’ (‘Estados Unidos primero’ con el que ganó sus votos. A ellos se dirigía cuando dijo que «es hora de poner Younstown (Ohio), Detroit (Michigan) y Pittsburg (Pensilvania) antes que los amigos de París», porque no será hasta 2020, en plena campaña, cuando pueda formalizar la salida del acuerdo climático.

El mundo, sin embargo, acaba de perder la última esperanza de confiar en EE UU mientras Trump siga en el poder. La credibilidad del país dependía de que, con independencia del signo político, los distintos presidentes respetaban los compromisos adquiridos por sus antecesores. Ayer, Trump advirtió de que su salida del emblemático pacto que, dijo, pretende «renegociar o crear otros, y si no se puede me da igual», es solo el principio. «Os prometo que renegociaré muchos tratados muy pronto», amenazó.

Según los parámetros acordados en París en 2015, Washington se comprometía a reducir sus emisiones de gases invernadero entre un 26% y un 28% para 2025, con el objetivo de mantener la temperatura global dos grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Trump, sin embargo, prefiere ver la botella medio vacía al aferrarse a un estudio que solo cifra en 0,2 grados lo que habría podido reducirse la temperatura para 2.100. En su cabeza, el sacrificio colectivo del mundo al que se incorporaron China e India tras años de arduas negociaciones «es muy injusto conEE UU», porque rebajaría el PIB, cuando su Gobierno ha prometido quiméricamente que la economía crecerá al ritmo de un 3% o 4% anuales. «Y para eso necesitaremos toda la energía disponible», aseguró.

Para mayor infamia, Trump eligió para acompañarle en la Rosaleda de la Casa Blanca a algunos de los poderes fácticos que apoyaron su campaña. Como Thomas Pyle, presidente de la Alianza Americana de Energía, un grupo que invirtió en anuncios varios millones recibidos de los petroleros Charles y David Koch. O Myron Ebell, director del Instituto de la Empresa Competitiva. O Ed Feulner, fundador de Heritage Foundation, que proporciona los datos catastrofistas que expuso ayer.

«Me voy del consejo»

Muy distinta fue la postura de algunos de los empresarios que habían aceptado poner a un lado sus ideas y hasta sus sentimientos personales para participar en el Consejo Económico creado por Trump y su yerno por el bien de la economía y del país. Para Elon Musk, consejero delegado de Tesla, el anuncio acaba con la esperanza de lograr algo positivo con este Gobierno. «Me voy del consejo presidencial», anunció en Twitter. «El cambio climático es real. Dejar París no es bueno ni para América ni para el mundo».

Las reacciones resonaron en los cinco continentes y las calles de las principales ciudades de EE UU, mientras el equipo de la Casa Blanca seguía en su realidad paralela. «Cada vez que la gente te saca dinero del bolsillo y tú le obligas a devolvértelo, luego no va a estar contenta, y eso es lo que esta pasando aquí», opinó el casi octogenario secretario de Comercio, Wilbur Ross. «El cielo no se cayó cuando nos salimos del TPP (Tratado Económico Trans Pacífico), y no se caerá ahora».