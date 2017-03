La viuda de América

Carryn Owens unió sus manos mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Miró al cielo y susurró: «I love you, baby». Al observar su gesto, el Congreso de Estados Unidos rompió en un aplauso de casi dos minutos de duración. Donald Trump guardó silencio.

Carryn Owens es la viuda de William 'Ryan' Owens, -padre de sus tres hijos y al que envió su dedicatoria de amor-, un miembro de los Navy Seal fallecido el 29 de enero en Yemen, en la primera misión de comando autorizada por el nuevo presidente. Donald Trump quiso que la esposa de este militar fuera la principal invitada a su primera intervención en el Congreso -uno de los ritos clave de la inauguración de un mandato- y le dedicó el momento más emotivo de su discurso. «Ryan murió como vivió: siendo un guerrero y un héroe, luchando contra el terrorismo y defendiendo nuestra nación». Estas palabras provocaran las lágrimas de la viuda y consiguieron un momento de unanimidad en un ambiente político fuertemente tensionado tras la llegada del magnate a la Casa Blanca. Tanto los demócratas como los republicanos alabaron el gesto y coincidieron en la interminable salva de aplausos.

La decisión de invitar a Carryn había sido una apuesta arriesgada para Trump. La muerte del Seal se produjo en una operación que ha sido cuestionada por la falta de resultados y que obedeció a una de las primeras autorizaciones que firmó el nuevo presidente para realizar ataques en terceros países. En principio, se trataba de capturar a militantes de Al Qaida que actúan en la región pero en la intervención fallecieron 16 civiles y 14 militantes de la organización yihadista. Desde el Pentágono se aseguró que la misión había servido para capturar «información significativa», algo que fue puesto en duda por sectores del partido Demócrata. Donald Trump, tras conocerse el fallecimiento de Owens, comentó el despliegue militar pero para distanciarse de él. Reconoció que lo había autorizado y a renglón seguido añadió que se trataba de una planificación que ya estaba en marcha cuando él llegó a la Casa Blanca, con lo que vinculaba la incursión con la administración Obama.

William 'Ryan' Owens

No solo la operación en la que falleció William Owens insinuaba un revés para Trump. Unos días antes de su discurso ante el Congreso se divulgó que había invitado al padre del comando fallecido pero éste se había negado a acudir. Bill Owens, un exmilitar, aseguró a un periódico de Miami que no quería «hacer una escena» pero puso en duda el objetivo final de la incursión en la que falleció su hijo. «¿Por qué había que realizar esa misión estúpida en ese momento, cuando ni siquiera había pasado una semana en su administración? Durante dos años no han puesto las botas en Yemen, todo han sido misiles y aviones no tripulados. ¿Ahora de repente teníamos que hacer esta gran exhibición?», se preguntó, al tiempo que pedía una investigación sobre los hechos.

Finalmente fue su nuera, Carryn Owens la que aceptó la invitación del presidente para que estuviera presente en su discurso. Los responsables de protocolo la colocaron al lado de Ivanka, la hija favorita de Trump, lo que le concedía una relevancia especial. Y se llevó el momento más emotivo de toda la noche. Su póstumo «I love you, baby» marcó la noche.