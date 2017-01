El vietcong al que maté

Hay instantes que se graban a fuego en la memoria y que se presentan de improviso, como puñetazos del pasado. John Kerry, secretario de Estado saliente de Estados Unidos, vivió uno de esos momentos el pasado jueves, en mitad de la noche. El político americano había servido en Vietnam. En 1969, cuando comandaba una patrullera por el río Mekong, la embarcación sufrió una emboscada de 'Charlie', los guerrilleros del Vietcong. Kerry recuerda que hizo una arriesgada maniobra hasta aproximar la lancha a la orilla. Desde allí, disparó hasta acabar con la vida del guerrillero que les achicharraba con un lanzagranadas R-40. Se llamaba Ba Thanh. Tenía 24 años. El teniente Kerry, 26.

Aquella acción le convirtió en un héroe y fue condecorado (posee estrellas de plata y bronce y tres corazones púrpura tras ser herido). Pero sus enemigos utilizaron el episodio para frenarle en la carrera presidencial que disputó a George W. Bush. Siempre le culparon de haber matado a un adolescente.

El jueves, en su gira de despedida como jefe de la diplomacia estadounidense, Kerry descansaba en su hotel de Hanoi cuando se desveló. Según cuenta 'The Washington Post', el diplomático llamó a Estados Unidos y estuvo charlando un buen rato con un compañero de pelotón. Entre los dos localizaron el lugar de la emboscada.

Kerry pidió visitar la zona. Volvió a subirse en una lancha y recorrió el Mekong, otra vez sobre cubierta, con las RayBan en la cara y la mirada perdida entre la vegetación lujuriosa. Al desembarcar, acudió a saludarle Vo Ban Tam, uno de los guerrilleros Vietcong que disparó aquel día contra Kerry, convertido hoy en un próspero industrial del marisco. Ambos conversaron un rato. «Fue un buen soldado», dijo Tam sobre el compañero a quien liquidó Kerry. El fantasma del pasado empezó a diluirse. «Hoy me he citado con Vo Ban Tam, antiguo enemigo del VC, que coge marisco en el mismo río donde luchamos», escribió el político en Twiter. «Es impresionante que dos veteranos de ambos bandos podamos ser amigos», subrayó.

Tras servir en Vietnam y regresar a casa cargado de condecoraciones, Kerry se convirtió en un activo militante antibelicista. Pero ha tenido que pasar casi medio siglo para restañar la herida. Los fantasmas siempre vuelven.

Today I met Vo Ban Tam, a former VC enemy who farms shrimp and crab on the same #Mekong river we once fought over. pic.twitter.com/O1h4RxpwS6