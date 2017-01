El cartel de Hollywood saluda la legalización de la marihuana en California

La Nochevieja también da para anécdotas divertidas. Aunque al que ha protagonizado este vandálico acto en Los Ángeles le va a caer una buena condena si le pillan. El tema es que un individuo cambió anoche las letras del famoso letrero blanco de Hollywood, en el monte Lee de para que muestre la palabra 'Hollyweed'. Literalmente, el cinematográfico reclamo significa ahora 'Bendita hierba', en referencia a la marihuana, cuya posesión, consumo y venta es legal a partir del 1 de enero en todo el estado de California.

Alrededor de la medianoche, un individuo subió a la colina del letrero y cubrió con dos lonas parte de las dos letras "o" de la palabra "Hollywood" con el fin de que parecieran dos letras "e", según informó a la cadena CBS la empresa de seguridad Trudeau, encargada de vigilar el cartel. De esta forma, los habitantes de Los Ángeles pueden leer en el letrero la palabra 'weed', que ha pasado a sustituir a la última parte 'wood'. Es decir, que California cambia la hierba por la madera. Una broma que no ha gustado a algunos. La Policía de los Ángeles planea revisar los vídeos de las cámaras de seguridad para identificar al responsable, según la CBS.

Una broma recurrente

El cartel, víctima de numerosos actos de vandalismo, ya fue cambiado para que mostrara la palabra "Hollyweed" el 1 de enero de 1976 por otro hombre, Danny Finegood, quien quiso conmemorar la entrada en vigor de una ley que despenalizaba la posesión del cannabis en California.

Hollyweed!!! I think security took the night off last night in Hollywood. pic.twitter.com/ycQXzjsyjG