La Justicia venezolana se alía de nuevo con Maduro y vacía las competencias del Parlamento

«En Venezuela Nicolás Maduro dio un golpe de Estado», denuncio ayer la oposición tras el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que traspasa al poder judicial las competencias de la Asamblea Nacional, actualmente dominada por una mayoría antichavista. Los contrarios al régimen gobernante adelantaron medidas «de calle», que se materializarán a partir de mañana. También varios abogados constitucionalistas y analistas criticaron el fallo que permite al Ejecutivo aumentar la presión justo cuando la OEA reunida en Washington busca aplicar la Carta Democrática que podría suponer la expulsión del organismo de la nación petrolera.

La sentencia 156, publicada la madrugada de ayer, resuelve que «mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional (AN), esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga». Da así rango legal a una situación que no es nueva. Ya el año pasado, el TSJ asumió algunas funciones y en enero declaró el desacato porque la Cámara, que ahora preside Julio Borges, dio posesión a los diputados Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana, cuya elección había sido suspendida por fraude el 30 de diciembre. Aunque los tres finalmente renunciaron a los escaños, la corte consideró que su fallo no fue formalizado.

La nueva sentencia judicial ha desatado una ola de indignación. Borges se dirigió a los magistrados simpatizantes del chavismo para recordarles que «sus crímenes no quedarán impunes. Esta sentencia solo es una basura». Y acto seguido rasgó una copia del fallo.

El legislador fue más allá e incluso invitó a la Fuerza Armada a no «seguir callada frente a la ruptura de la Constitución». «Sabemos que la inmensa mayoría de los oficiales están en contra del caos que se vive en Venezuela». Concluyó anunciando que el hemiciclo «se rebela y desconoce» la decisión judicial.

Borges, presidente de la Asamblea, estruja el fallo. / Reuters

Otro diputado opositor, Juan Miguel Matheus, comparó la situación con el ‘fujimorazo’ en Perú. «Maduro, al mejor estilo Fujimori, pretende destruir la Asamblea Nacional y la soberanía popular». Este tipo de actuaciones justifican, en su opinión, que se active la Carta Democrática Interamericana de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para estudiar la expulsión de Venezuela de ese organismo pancontinental.

Sin Estado de Derecho

Los expertos también hicieron oír su voz. El abogado constitucionalista José Vicente Haro aseguró que en el país «no existe Estado de Derecho» tras la sentencia 156. Precisó que desde diciembre de 2015 el máximo tribunal ha tomado 56 decisiones judiciales que han restado gradualmente las «funciones legislativas y las de control político» de la Asamblea Nacional.

El analista Carlos Romero indicó asimismo que esta semana se ha avanzado «lamentablemente hacia un modelo autoritario en la política venezolana. La democracia está en peligro. Estamos ante un uso indiscriminado e ilegal de las atribuciones del TSJ para acabar con el legislativo».

El diputado y expresidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos Allup pidió a sus colegas «no tirar la toalla» porque deben «responder» a la gente que los eligió y no a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Igualmente denunció «la violación sistemática de la Constitución. Insistió que los ciudadanos deben «presionar» para la celebración de elecciones este año. Agregó que «dentro del Gobierno hay presiones» para que no se concreten.

Desde el lado chavista, el diputado Diosdado Cabello defendió con vehemencia la actuación de los magistrados. «No podemos estar con la Asamblea Nacional ausente porque ellos quieran», señaló.