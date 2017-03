Felipe González niega haber pedido la detención de Kirchner

El expresidente del gobierno Felipe González ha calificado de "totalmente falso" que le haya pedido al mandatario argentino, Mauricio Macri, el arresto de la exjefa de Estado Cristina Kirchner como condición para que el país reciba inversiones.

"Quiero aclarar que no sólo es totalmente falso sino que, además, no se corresponde con mi pensamiento democrático. No creo que se deba eliminar a potenciales adversarios (políticos) por la vía judicial", dijo González la pasada noche del viernes al canal de televisión C5N.

La noticia fue difundida por el diario 'Clarín', que cumplió en publicar el sábado en su portal web la solicitud de desmentido. Pero el periódico dijo también que "el contenido del encuentro existió y fuentes confiables lo reconfirman".

La presunta pregunta de González a Macri sobre "¿por qué no se detiene a Cristina?" se la habría formulado cuando el jefe de Estado argentino se encontraba de visita oficial en Madrid.

Según la versión desmentida del diario, González le dijo: "Quiero que sepas que nadie va a invertir en serio en Argentina, hasta que los hechos de corrupción de Cristina sean juzgados y condenados".

"Es algo que nunca he pensado en absoluto. Va en contra de mis convicciones más profundas. Acabo de leerlo con asombro. Creo en la división de poderes en el juego democrático. Acabo de cumplir 75 años y tengo 50 de política y todavía estas cosas me siguen asombrando", dijo González al canal C5N.

Kirchner es una peronista de centroizquierda que gobernó Argentina entre 2007 y 2015. Es opositora al gobierno derechista de Macri. En su contra están abiertos procesos por presunta corrupción y sobornos, causas que la dirigente política considera "una persecución nunca vista" en la historia del país.

Macri apoya las investigaciones judiciales contra Kirchner. Pero de su lado también está involucrado en una causa por cuentas familiares en paraísos fiscales. También se lo investiga por presuntos favores económicos y perdonar deudas al poderoso grupo económico de su familia.

La situación social en Argentina es tensa por una recesión con inflación que se inició al asumir Macri hace 15 meses. La pobreza afecta a un tercio de los argentinos. Cada día hay cierres de fábricas y comercios con miles de despidos.

Las centrales sindicales han llamado a una huelga general para el 6 de abril, tras masivas manifestaciones callejeras de docentes, estatales y movimientos sociales.