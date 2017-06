Entre Rambo y Supermán, así es el piloto del helicóptero que atacó el Supremo de Venezuela

Oscar Pérez es un hombre polifacético. Militar de carrera, lo mismo pilota un helicóptero que produce y actúa para el cine o imparte charlas a chicos enfermos para que no abandonen la escuela. Un perfil que lo convierte en una figura entre Rambo y Superman. A sus 36 años, el inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) salió del anonimato al asumir el ataque con un helicóptero contra dos instituciones venezolanas.

En Instagram se presenta como «piloto de aeronaves, operador táctico, especialista, instructor K9. Fundación GV33. Venezuela mi nación y mi pasión». Además es «buzo de combate, paracaidista libre» y actor y productor de la película ‘Muerte suspendida’ (2015), basada en un secuestro real. Es religioso y amante de los perros.

A cara descubierta colgó un vídeo explicando su operativo particular para restaurar la democracia: «Este combate (...) es contra el Gobierno nefasto, contra la tiranía». Dijo que no está solo sino en una coalición de funcionarios militares, policiales y civiles que quieren la renuncia de Nicolás Maduro y la celebración de elecciones generales.

El diario ‘Nuevo País’ habló con un par de compañeros de Pérez que, sin revelar su propio nombre, señalaron que los enmascarados del vídeo eran del CICPC, la ex Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención, antiguo nombre del Sebin, ex Policía Metropolitana (cuerpo que servía a la Alcaldía Metropolitana de Caracas, ya eliminado), del Ejército (…)». «La gente no supo interpretar bien ni el comunicado ni la imagen. Todo es cierto. No es ningún peine (trampa) ni ese muchacho está solo», señaló uno de ellos.

El Gobierno lanzó una teoría conspirativa que implica al exministro Miguel Rodríguez Torres, que negó que Pérez fuera su piloto. Villegas insistió en que se investiga al intrépido uniformado por nexos con la CIA. En una cuenta nueva en Twitter, un supuesto Óscar Pérez aseguró: «Lo que hice con el helicóptero es una pequeña demostración de lo que podemos hacer el CICPC y todos unidos por Venezuela». El Pérez real dijo en 2015 que era «un hombre que sale a la calle sin saber si va a volver a la casa porque la muerte forma parte de la evolución».