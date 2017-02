Hollande estalla y advierte a Trump tras sus críticas a la seguridad en Francia

Los continuos ataques de Donald Trump a la situación de la seguridad en Europa están levantando ampollas. Este sábado, el Gobierno de Suecia lanzaba una campaña para mostrar sus cifras sobre inmigración y delincuencia en respuesta al mandatario estadounidense, que días atrás se refirió en un mitin a un atentado perpetrado en el páis nórdico que en realidad nunca había tenido lugar.

Más información Trump no asistirá a la cena de corresponsales de la Casa Blanca

No es la primera vez que Trump alude a la seguridad en Europa para reforzar su discurso sobre los peligros de la globalización. Precisamente, este viernes trazaba en otro discurso un sombrío panorama de países europeos como Suecia, Francia o Alemania, presentados por Trump como lugares repletos de yihadistas, y aprovechaba para repetir que, si EE UU no controlaba la entrada de musulmanes, habría ataques terroristas como los ocurridos en Europa.

"Miren lo que está pasando en Suecia. Miren lo que pasó en Alemania. Miren lo que pasó en Francia; en París y Niza", afirmaba Trump mezclando unos disturbios sin víctimas mortales en Suecia con el atentado mortal del mercado navideño en Berlín de diciembre o los ataques de París que dejaron 130 muertos en noviembre de 2015.

«París ya no es París»

Y tuvo especial mención para París, cuando Trump contó la historia de su amigo "Jim", un "tipo importante" que, según el presidente, solía ir cada año a París pero ya no lo hace. "Le preguntó ¿qué tal París? Y me dice ¿París? Ya no voy a París nunca. París ya no es París", relató Trump.

La respuesta no se hizo esperar y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, recordaba a través de Twitter que "el número de turistas estadounidenses este año aumentó un 30% con relación al año pasado". "Para Donald y su amigo Jim, desde la torre Eiffel celebramos la atracción de París con Mickey y Minnie", ironizaba la alcaldesa.

También el presidente de Francia, François Hollande, ha reprochado este sábado a Trump que menosprecie la seguridad de la capital francesa y ha recordado que "el terrorismo existe y hay que combatirlo juntos", antes de avisar de que "nunca es bueno mostrar el más mínimo gesto de desafío hacia un país aliado". "Nunca lo haría con Estados Unidos y pido al presidente de Estados Unidos que no lo haga con Francia", ha hecho saber Hollande, quien ha aprovechado para recordar que en Francia "la gente no tiene acceso a armas de fuego" y "nadie dispara contra una multitud por la mera satisfacción de provocar una tragedia".