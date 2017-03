Diez tendencias de moda para esta primavera

Este otoño-invierno, Saint Laurent, Loewe y Versace los subieron a las pasarelas y no han tardado en conquistar la calle. Los volantes se han colado en el armario para aportar sofisticación a los looks. Se llevan en vestidos, camisas, faldas... y hasta en trajes de baño o vaqueros. Eso sí, pueden recargar un estilismo si no se usan con mesura. Favorecen en vestidos vaporosos con escotes asimétricos y en tops con volantes en las mangas. En este caso, se pueden combinar con pantalones fluidos de seda o lino para conseguir un estilo sofisticado. Y para un look más desenfadado, triunfan las faldas con capas de volantes combinadas con camisetas básicas.