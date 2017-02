La moda se pone flamenca

El calendario anuncia primavera en menos de un mes y, aunque la despedida del invierno no significa una inmediata subida del termómetro, toca hacer acopio mental de tendencias que en los próximos meses resolverán con frescura más de un 'outfit'. Una de las propuestas para la temporada que se avecina, y que ya ha tomado las colecciones de casas de moda de toda condición, son los volantes en sus múltiples versiones. Porque este icono tan flamenco se moverá por sus hábitats naturales, como faldas y vestidos, pero tomará también rincones hasta ahora desconocidos como son los bajos de los pantalones. La actriz –e 'it girl' eclipsada en los últimos años por las nuevas generaciones de chicas estilosas– Sienna Miller ya ha lucido este original remate en sus tobillos y, por lo que se cuece en el universo textil, no será la última.

De hecho, la enésima reinterpretación del volante comenzó este pasado otoño con marcas como Balmain dispuestas a convertirlo en un imprescindible en los 'looks' más elegantes. Este detalle colocado en cascada sobre unos 'palazzo' no deja duda alguna de sus intenciones, sin ninguna reminiscencia folclórica y cargadas de sofisticación. Inditex cuenta desde hace varias semanas con sus propias propuestas de esta tendencia adaptadas al bolsillo común –en tejidos como el vaquero– aunque las más mañosas pueden apuntarse al 'do it yourself' y añadir un volante, lo llamativo que se desee, a algún pantalón que no duela reciclar. Unos zapatos o sandalias con algo de tacón completarán un estilismo apto para jornadas de oficina y salidas nocturnas.

Dolce&Gabbana, Rodarte y Gucci.

Y, aunque el volante sólo sonará esta primavera-verano a nuevo si se lleva en los bajos de los pantalones, ofrece muchas otras opciones en el armario. Como muestra las colecciones de Chloé, Saint Laurent, Gucci o Roberto Cavalli cuyos gurús aplican la tendencia en blusas, faldas, vestidos... Allá donde ven una costura hallan cabida para este detalle. Pero hay que tener en cuenta que, pese a lo tentador que pueda resultar apuntarse a esta tendencia, en vista sobre todo de las múltiples propuestas que cuelgan de las perchas, los volantes cargan de volumen la zona donde se coloquen. Los ojos se irán sí o sí hacia ese punto así que mejor apostar por la parte más estrecha de la figura, aquélla que se desee destacar o combinaciones que rebajen este extra de tela.

El 'territorio volante' se extiende, además, al apartado de accesorios para quienes quieran marcar la diferencia en esta tendencia que amenaza con convertirse en plaga en pocos meses. Así, por ejemplo, Fendi les ha encontrado hueco en los zapatos y Rodarte se ha decantado por aplicarlos en guantes.