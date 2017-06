Cronología de una infelicidad

Chrissy Teigen y John Legend formaban una pareja de leyenda. La modelo y el cantante eran la viva imagen de la felicidad. Parecían los protagonistas de un cuento de hadas. Ella triunfaba como presentadora de televisión, escritora de recetas de cocina y maniquí. Arrasaba en las pasarelas, donde llamaba la atención por sus pómulos prominentes y una sonrisa que exhibía a cada momento. Mientras, su marido encadenaba éxito tras éxito. Tanto que le encargaron la banda sonora del filme 'La La Land. La ciudad de las estrellas'. Convirtieron Instagram en su álbum de fotos personal. Aparecían acaramelados a todas horas, aunque a veces la modelo jugueteaba con su chico a comerle la oreja. Otra vez confesó que habían llegado a hacer el amor en pleno vuelo. Eran puro almíbar hasta, paradójicamente, el nacimiento de su única hija, Luna, en abril del año pasado. La pequeña trastocó este mundo idílico por culpa de una depresión posparto que ha convertido a la top estadounidense, de 31 años, en una mujer insegura e inestable. Ha enderezado algo el rumbo en los últimos meses, pero sigue sin recuperarse del todo. Todavía pasa días encerrada en su casa y vomitando.

Lo cuenta abiertamente en una carta que envió a la redacción de la revista 'Glamour USA'. «He sido una bocazas desde que nací. Así que decidí que nadie supiera de mí; sobre todo, porque yo misma acabo de descubrirlo», expresa antes de advertir que no conviene fiarse de las apariencias. «A muchos les pareceré la persona más feliz del planeta. Tengo un marido increíble y estamos juntos desde hace más de diez años. Es exactamente compasivo, paciente, amoroso y comprensivo. Y lo odio. Si no fuera yo, si una mujer me hablara de su pareja como acabo de hacerlo, me disculparía con cortesía mientras pondría en blanco los ojos de incredulidad», lamenta.

Los cambios de personalidad de Chrissy se multiplicaron en la primavera de 2016 cuando John y ella formaron una familia. «Tuvimos a Luna, que es perfecta. Es de alguna manera igual que yo, igual que John e igual que ella misma. La adoro». Y, sin embargo, la modelo, con grandes dotes para los fogones, se sentía infeliz. «¿Cómo podía sentirme así cuando todo era perfecto?», se pregunta.

«Un 'pequeño Buda'»

Tuvo un embarazo maravilloso y enérgico. Luna se sentó «dentro de mí como un 'pequeño Buda' de piernas cruzadas mirando hacia mi espalda durante nueve meses. Nunca vi su cara en una ecografía, sólo su trasero o la parte posterior de sus pies. Cada vez que veíamos una nariz, se movía rápidamente. Nació con la canción 'Superfly'. Inmediatamente la puse en mi pecho. ¡Tenía cara! Estaba tan feliz. Y agotada», relata.

A los cuatro meses del parto, Chrissy se incorporó al programa 'Lip Sync Battle', pero la cosa empezó a ir de mal en peor. «No había un lugar mejor para volver a trabajar. Pero me sentía diferente. Levantarme de la cama era un sufrimiento. Mi lumbar palpitaba, los hombros y muñecas me dolían. No tenía apetito. Podía estar dos días sin probar bocado». Tan mal lo pasaba que su maquilladora se acostumbró a secarle las lágrimas. «No entendía por qué era tan infeliz. Cuando no estaba en el estudio, nunca salía de casa. Me pasaba el día en el sofá. Rara vez reunía la energía suficiente para subir a la cama. John dormía en el sofá conmigo. Me convertí en una persona cuyos hombros se encogían debajo de su barbilla», admite.

El dolor de espalda era tan insoportable que no le quedó otra que acudir al hospital, aunque no las tenía todas consigo. Llegó a dudar si el dolor era real o se lo estaba inventando. La idea de tener que probar comida para seguir publicando sus libros de cocina «me hacía vomitar». Al cabo de los meses, la modelo estaba «cansada de sufrir, de no disfrutar de la vida, de no ver a mis amigos, de no tener la energía para llevar a mi bebé a dar un paseo».

Antidepresivos

Chrissy se puso en manos de un médico, que le recetó antidepresivos. Además, dio el paso que no se había atrevido a dar hasta entonces: compartir su padecimiento con amigos y familiares. «Sentía que todo el mundo se merecía una explicación. Asocié la depresión posparto con personas a las que no les gustaban sus bebés. Miraba a Luna todos los días entusiasmada. Así que no pensé que tenía este problema y que algo así pudiera sucederme a mí». Si no le contó a nadie lo que estaba pasando era porque se sentía «egoísta, asquerosa y extraña».

Tras dejar atrás lo peor, Chrissy se ve ahora diferente. Disfruta de días buenos, pero también de otros «realmente malos. Pero estos, que solían ser todos, casi se han ido», se alegra. Hay días que sigue sin salir a la calle, porque se nota falta de fuerzas para muchas cosas. «Mi dolor de espalda ha mejorado, pero las manos y muñecas todavía me duelen. Y aún hay días que tengo ganas de vomitar».

La emotiva carta se cierra con una declaración de intenciones. Remarca el apoyo que le ha prestado su marido durante todo este tiempo y expresa el deseo de dar pronto un hermanito a Luna: «Amo a John y a Luna por encima de todo. Quiero tener la energía suficiente para subir las escaleras con ella y jugar a hacer fiestas de té. A medida que crece, se está volviendo más y más divertida. Sus ojos se están volviendo enormes y quiero estar allí para esos ojazos. Y lo estaré», concluye.