Laura Escanes estalla por los polémicos audios: «Esto es una violación de la intimidad»

Poco más de un mes ha pasado desde que Laura Escanes y Risto Mejide se dieran el «sí quiero» en la Masía Mas Cabanyes, un palacete renacentista construido en 1568, situado en Argentona (Barcelona), y la pareja ya se ha tenido que encararse con los que quieren acabar con su matrimonio.

Su relación siempre ha sido muy comentada y criticada, ya no solo por su diferencia de edad, sino por la exposición mediática de su amor. Desde que comenzaron, Mejide se ha mostrado muy enamorado e ilusionado, y lo ha reflejado en las redes sociales, al igual que Escanes.

Sin embargo, una vez que se han convertido en marido y mujer la polémica en vez de reducirse ha ido en aumento con tres nuevos frentes contra los que el matrimonio ha tenido que lidiar. El primero de ellos se produjo hace tan solo diez días cuando el publicista mostraba a través de su columna en «El Periódico» su enfado por los comentarios de Andreu Buenafuente y sus colaboradores en el programa que este presenta. Frases como «Han sido varios los chistes y comentarios sobre mi relación en programas producidos por ti, que no voy a reproducir aquí porque no hace ni falta. Tú sabes perfectamente cuáles, cuándo y tú sabrás el porqué. Pero por mí no te preocupes» o «Siempre he pensado que lo que ocurriera entre dos seres humanos mayores de edad y de mutuo consentimiento, era, es y siempre será sagrado» rellenaban una columna llena de cólera e indignación por parte de Risto.

En segundo lugar y en este caso la novia, Laura Escanes, tuvo que enfrentarse con su expareja, Ferrán Regaña, el cual mostraba su desaprobación a través de su perfil de Instagram. «Quería follarse a un famoso y vivir del cuento», dijo su exnovio en un programa de televisión. Durante la entrevista, Regaña criticó duramente la relación que mantienen la modelo y el presentador, algo que en un principio pasó desapercibido para Escanes, pero cuando el joven también atacó a su reciente marido, llamándole «pagafantas», la blogger no tardó en contestar. La modelo le respondió subiendo una imagen a su cuenta de Instagram, en la que da a entender lo mucho que significa Risto para ella y lo feliz que se encuentra en esta etapa de su vida: «Lo que me haces sentir, ser y vivir. Te amo y me encanta que me fotografíes». Con ella demuestra que no le importa lo más mínimo lo que su ex dice sobre ella.

Una publicación compartida de Ferran Reñaga (@ferranet412) el 27 de May de 2017 a la(s) 10:00 PDT

Y por último, los supuestos audios filtrados que la modelo dedicaba a una antigua pareja. Unos audios que la modelo desmiente fervientemente a través de su blog. «Es la primera vez que me pongo a escribir sobre estos temas y respondo», así empieza Escanes su comunicado. Para todo aquel que no sepa la historia, la modelo contextualiza la situación, explicando que «hace unos meses se filtraron (ilegalmente) unas grabaciones de una supuesta chica a su pareja en la que discutían y ella perdía los nervios». La mujer de Risto recuerda desde las primeras líneas, que los mensajes y las grabaciones «entre una pareja, son privados y que alguno de los dos lo publique en un foro sin consentimiento del otro».

Los votos matrimoniales de Laura Escanes fueron tan emotivos... pic.twitter.com/OkMjSlrOs3 — Pau Marquès (@_pmarkes) 21 de junio de 2017

A continuación, estalla contra los medios de comunicación: «Y lo más indignante» cuenta, «es que sean los propios medios los que incentivan este acoso y mofas en las redes». Se han publicado más de 12.000 tuits con, según cuenta, «con memes, insultos, amenazas y mil barbaridades». Y afirma que eso no es «respeto, ni periodismo, ni lucha contra el acoso».

El post finaliza con un saludo hacia la supuesta chica autora de los audios: «Si hay algo bueno en todo esto… es que a la autora del audio la estoy protegiendo con todo este revuelo. Estés donde estés te mando un abrazo grande. Nadie debería pasar por esto. Todo mi apoyo a ti y a todos los que estáis sufriendo. Basta ya».