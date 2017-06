Javier Cámara espera mellizos

Javier Cámara debe de estar dando saltos de alegría. Este verano se convertirá en padre primerizo y lo hará ademas por partida doble, ya que espera mellizos. Según publica esta semana la revista ‘Corazón TV’ y confirmó ayer su representante, el actor inició hace meses un proceso de gestación subrogada en Estados Unidos, donde están a punto de nacer sus hijos. En agosto cruzará el charco para estar presente en el momento de su nacimiento. El intérprete riojano, que el pasado mes de enero sopló 50 velas, cumple así uno de los sueños de su vida. Celoso de su vida privada, se ha limitado a confirmar la noticia y ha pedido a su círculo más cercano que no se revelen más detalles al respecto.

De Cámara se conoce casi exclusivamente lo que él mismo ha querido revelar en las entrevistas o en sus interpretaciones. «Siempre he fantaseado con tener familia, algo bastante inverosímil», decía en 2008 en una entrevista a EL CORREO. Entonces promocionaba ‘Fuera de carta’, un vodevil en el que un chef que vive con naturalidad su homosexualidad en Chueca ve cómo su mundo se pone patas arriba cuando aparecen dos hijos fruto de un matrimonio anterior.

Casi una década después, el ganador de dos premios Goya se dispone a hacer realidad aquella ficción, gracias al metodo de gestación subrogada. Aunque no esconde su homosexualidad, sus parejas nunca han adquirido una dimensión pública, por lo que se desconoce si emprende esta aventura acompañado o en solitario.

Este está siendo un año movido para el actor. Acaba de terminar de rodar la tercera temporada de la serie ‘Narcos’ y los nuevos capítulos de ‘The Young Pope’, junto a Jude Law. Pero el verano se lo dedicará a su incipiente familia. «Hay que aprender a estar solo, algo que yo no he hecho todavía», decía en otra entrevista, poco después de recibir la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián por su papel en ‘Truman’. Quizá ya no le haga falta aprender esa lección.

Como Cristiano o Bosé

Cámara se une a una larga lista de celebridades de ambos sexos y diferente orientación sexual que han optado por la subrogación para tener hijos biológicos. Actrices como Nicole Kidman o Sarah Jessica Parker, que llegadas a una edad no se ven con fuerzas para correr los riesgos que implica un embarazo y un parto, parejas homosexuales como Elton John y David Furnish o padres solteros como Cristiano Ronaldo, Miguel Poveda, Miguel Bosé o Ricky Martin han tenido a su prole gracias a que fue gestada en el vientre de otra mujer. La mayoría lo hicieron en Estados Unidos, ya que este método de reproducción asistida no es legal en nuestro país.