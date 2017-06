Locos por 'Chip', la tacita de Primark que causa furor

A las diez en punto de la mañana, la entrada se abre y vomita una pequeña marabunta de clientes excitados en la tienda aún desierta. Hay carreras, codazos y algunos gritos. Cuando el gentío encuentra la góndola que buscaba, se abalanza sobre ella y arrampla con las apenas cuarenta cajitas apiladas. Segundos después, unos pocos afortunados se apresuran a pagar, triunfantes, el preciado tesoro. A 5 euros. El resto se queda con las manos vacías y cara de circunstancias. Atrás quedan un par de estanterías mondas y lirondas y mucha frustración. Ha sido visto y no visto: ni rastro de la tacita Chip, adorable personaje de ‘La Bella y la Bestia’ encumbrado por las redes sociales como el último objeto de deseo de los consumidores. «Los seres humanos somos gregarios: hacemos lo que hace la gente», observa el psicólogo Albert Vinyals.

La escena, con pequeñas variaciones propias de la idiosincrasia local, se ha repetido en los últimos meses en muchas de las 290 tiendas que Primark tiene en Europa y Estados Unidos. La multinacional irlandesa aprovechó el reciente estreno del ‘remake’ en imagen real que Disney realizó de su propio éxito de animación de 1991 para lanzar una gama de productos con iconos de la película. En el filme, basado en un cuento tradicional francés, el encantamiento que transforma al vanidoso príncipe en Bestia y a sus sirvientes en objetos domésticos convierte al ama de llaves, la señora Potts, en una tetera y a su hijo Chip, en una traviesa tacita mellada. Con su ayuda, la protagonista, Bella, consigue romper el hechizo de la bruja justo a tiempo, y todo el mundo vuelve a su estado original.

La chaqueta amarilla, el iPhone y el ‘spinner’ El fenómeno de la taza de Chip no es nuevo. «Cuando yo era niño, un año se ponían de moda las peonzas, otro, las canicas y al siguiente, los tazos», recuerda Albert Vinyals, especialista en Psicología del Consumo. La diferencia es que las redes sociales son mil veces más potentes que el boca a boca tradicional, aceleran la sucesión de productos fetiche y amplifican hasta el infinito la atención hacia estos efímeros objetos de deseo, en una sociedad furiosamente consumista. Baste recordar el boom de los ‘spinner’ hace unas semanas, la expectación casi enfermiza que ha precedido al lanzamiento de cada nuevo iPhone o el inexplicable prodigio viral de la famosa chaqueta amarilla de Zara, hace ahora un año: un ‘must’ a solo 39,95 euros.

El ‘boom’ llegó con la versión monedero –«Es la cosa más mona y menos práctica que tengo», admitía una compradora en Instagram– y, especialmente, la de loza, que al menos sirve para beber. La acogida fue brutal. Precedida por las noticias de su éxito en Gran Bretaña a comienzos de año, la famosa taza llegó a España (41 tiendas de la marca) a mediados de mayo. En la de Gran Vía de Madrid había tanta expectación que las 400 piezas se agotaron «en un par de minutos», según el blog de la firma. En los días siguientes ocurrió lo mismo en otras ciudades. En una inteligente maniobra de marketing, la aparición de las tazas se produce sin avisar, envuelta en cierto halo de misterio, lo que obliga a los clientes más ansiosos a pasarse a diario por la sección de hogar de la cadena ‘low cost’.

Y no son pocos. Quizá el furor consumista no sea demasiado consecuente con el profundo mensaje de la película –la belleza está en el interior–, pero ya son miles los que se han hecho con el codiciado artículo. Primark no da cifras. Algunas celebridades, como Cristina Pedroche, han echado más leña al fuego al dar publicidad a su compra. Para los insatisfechos con sentido del humor, la compañía ya ha lanzado en Reino Unido unos calcetines con la leyenda: «Quería una taza de Chip, pero solo pude conseguir esto». Valen una libra.

Nuevo y escaso

¿Por qué un objeto barato y bonito –pero sin exagerar– se convierte en fetiche? Para Albert Vinyals, profesor de la Escuela Superior de Comercio y Distribución, los más vulnerables a la atracción por lo nuevo –especialmente, si es o parece escaso– son los niños y jóvenes, más impulsivos e irreflexivos. Para ellos son muy importantes «la uniformidad social y la pertenencia al grupo». Los adolescentes –y también quienes, ya creciditos, no se han liberado de sus rasgos, los llamados «adultescentes»– afianzan su identidad consumiendo lo que todo el mundo compra.

Mientras en los sitios de subastas en internet proliferan las ofertas del producto a precios exorbitantes, Primark niega que detrás de esta publicidad viral haya una estrategia planificada. «La taza de Chip va llegando a las tiendas según se van reponiendo en el almacén central y las tiendas hacen su pedido. Tendrá un proceso de reposición normal hasta finalización de existencias», asegura Alejandra de la Riva, portavoz de la multinacional en España, que se declara algo sorprendida por el éxito. «Tampoco queremos darle mucho mas bombo a este tema, ni generar efecto llamada por temas de seguridad», admite.

En las redes sociales, la mayoría de los comentarios al vídeo de los buscadores de Chip –grabado, al parecer, por un empleado de la marca– contenían críticas, cuando no mofas, hacia Primark y sus consumidores. Pero ya se sabe que lo importante es que hablen de uno, aunque sea mal. Y que las grandes fortunas no se hacen en un día, sino tacita a tacita.