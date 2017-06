El aumento de peso de Rihanna incendia las redes sociales

El aumento de peso de Rihanna ha incendiado las redes sociales. La estrella estadoundiense, considerada como una de las mujeres más atractivas del planeta, se ha visto en el ojo del huracán por un aspecto físico bastante deteriorado por haber cogido algún que otro kilo de más.

Incluso entre sus fans se ha llegado a barajar la hipótesis de que la cantante pueda estar embarazada. Todo después de aparecer en el reciente festival de Cannes apareció con un vestido blanco de Dior que dejaba entrever una incipiente barriguita. Ahora, las últimas imágenes que la artista ha subido a Instagram, lejos de disipar la duda, echan más gasolina al fuego. Y es que bajo el traje se aprecia un vientre curvado que poco tiene que ver con las trabajadas abdominales de las que Rihanna ha hecho gala hasta ahora.

What happens to Rihanna? El cambio físico de Rihanna desata las críticas en la red #rihanna#unitedkingdom#music#www.memolamadrid.es # pic.twitter.com/UnYl6kDVgV