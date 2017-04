¿Crisis definitiva entre Paula Echevarría y David Bustamante?

Vuelven a sonar rumores de crisis entre Paula Echevarría y David Bustamante. Uno de los matrimonios más estables y populares del mundo del 'cuore' podría haberse disuelto definitivamente. Algunos medios aseguran que la pareja está rota. De hecho, no comparten imágenes juntos en las redes sociales desde principios de año.

Desde que se casaron hace diez años, tanto el cantante como la actriz han tenido que lidiar con los constantes rumores de separación, aunque algunos medios aseguran que ahora sería la ruptura definitiva. Y la razón que argumentan es la falta de momentos compartidos juntos en Instagram, ya que siempre han demostrado su amor con naturalidad en sus perfiles en las redes sociales.

Lo cierto es que la última foto que Bustamante compartió junto a Paula es de hace 3 meses, cuando la familia pasó unas vacaciones en Gran Canaria. La última que subió ella junto al cantante también es de la misma época. Eso sí, la actriz felicitó a David por su cumpleaños, hace una semana, pero lo hizo con un dibujo realizado por la hija de ambos, Daniella. «A la vuelta te espera una gran obra de arte. Y el mejor de los regalos, ella. Feliz cumple», escribió en Instagram con varios emojis en forma de corazón. «¡Gracias! Love You!», respondió David a esta publicación, también con corazones.

En las últimas semanas han tenido que estar separados por motivos de trabajo. Paula Echevarría ha viajado a Nueva York para asistir a la presentación del nuevo Samsung. Y no dudó en subir fotos a Instagram divirtiéndose en la Gran Manzana.

Por su parte, David Bustamante, que sigue de gira, ha compartido en los últimos días varios vídeos en los que se le ve con su familia, con sus hermanos y su padre.

¿Será ésta la crisis definitiva? Lo que si es cierto es que se siguen dando 'me gustas' en las fotos. Y Paula ya adelantó hace unos meses que había decidido exponer menos su vida privada en las redes sociales. «Estoy perdiendo las ganas de compartir ciertas cosas por Instagram. Luego, para unos eres la más ñoña, para otros que si no se qué... Y si no cuelgas nada, te separan. Al final, cuanto menos cuentes, mejor. Pero, ¿qué quieres que cuente? ¿Que quiero a mi marido? Ya se lo digo a él», confesó la actriz al periódico El Mundo en la víspera de San Valentín.