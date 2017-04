Los actores de 'Grease' planean el 40º aniversario

Fue el musical juvenil por antonomasia para varias generaciones. Muchos recuerdan todavía las peripecias de Sandy Olsson y Danny Zuko en el instituto Rydell, los piques de los T-Birds a bordo de fantásticos coches de los cincuenta o canciones inolvidables de su banda sonora, como ‘Summer nights’, ‘Lightnin’ o ‘You’re the one that I want’. A todos esos fans, posiblemente, se dirigía Olivia Newton-John hace unos días cuando anunció que ella y su amigo John Travolta, protagonistas del filme, preparan «algo especial» con motivo del 40º aniversario de la película, que se estrenó en 1978. La actriz y cantante australiana no especificó si se trata de una secuela cinematográfica -hubo una segunda parte en 1982, pero casi todo el mundo ha preferido olvidarla-, un concierto de reencuentro -se celebró uno con motivo del 20º aniversario- o un disco conmemorativo.

«Cuarenta años de ‘Grease’. No me lo puedo creer. El tiempo pasa tan deprisa...», comentó al ‘Mirror’ Newton-John, que durante el rodaje se consideraba, a sus 29 años, demasiado mayor para encarnar a una estudiante de secundaria y ahora tiene 68. «Estamos pensando qué hacer. Aún no podemos anunciar nada», reconoció.

«Megaéxito»

Ella y Travolta, que entonces tenía 23 años, han mantenido el contacto durante las últimas cuatro décadas, quizá porque él fue quien la animó a dar el paso y participar en la película de Randall Kleise que la convirtió en una estrella. «John estuvo encantador -declaró la intérprete rubia-. Es un hombre maravilloso y nos hicimos grandes amigos. Me ayudó mucho en el rodaje, porque yo no tenía experiencia previa como actriz».

El protagonista de ‘Pulp Fiction’ también recuerda con mucho cariño aquella experiencia. «Me encanta Olivia. Compartimos un megaéxito: ‘Grease’ es la mayor película musical de la historia y todavía sigue ahí. La gente la ve y tiene lágrimas en los ojos. ¿Cómo no me va a encantar?», señaló hace un par de años.

Ahora está por ver qué forma tomará la reunión anunciada por la actriz australiana, que comenzó su carrera como cantante en su etapa estudiantil.