Pesar y consternación entre los compañeros del cine y la televisión de Mateo González: «Estoy en shock, acababa de estár con él. Qué triste todo»

El actor Mateo González Miño (Pontedeume, 1982), conocido por su presencia en series como 'Amar es para siempre' y películas como 'El Desconocido', fue hallado muerto en el puerto de La Coruña en la tarde de ayer. Agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) recuperaron el cadáver de la dársena de la Marina después de comprobar que su vehículo continuaba aparcado en las inmediaciones del lugar.

El cadáver fue recuperado por agentes de la Guardia Civil al filo de las 18:45 horas de este viernes en los muelles herculinos. Fuentes policiales comunicaron que la investigación del caso pretende ratificar si sufrió algún percance que le llevase a ahogarse en la dársena, a donde habría acudido ante la celebración en el Real Club Náutico de una fiesta posterior a los premios María Casares. La gala se desarrolló el miércoles, pero el intérprete no acudió a trabajar el jueves, hecho que alarmó a sus allegados.

Nacido en Pontedeume (A Coruña), tenía 35 años y en su carrera incluía apariciones en la película «El desconocido», protagonizada por Luis Tosar, y en series de TVG, caso de «Serramoura» o «Fontealba». Además, Mateo González dio el salto a la escena televisiva estatal con «Amar es para siempre», de Antena 3, en la que encarnó a un agente de la Guardia Civil. En su cartera de trabajos a corto plazo, figuraba un papel en la adaptación a la pantalla del exitoso libro «Fariña», obra de Nacho Carretero.

Al conocer la noticia, sus compañeros de trabajo manifestaron sus condolencias por el fallecimiento de Mateo. Uno de los primeros fue el actor Monti Castiñeiras, que manifestó estar «consternado» y transmitió sus «cariños aos seus achegados».

Consternado. D.E.P., compañeiro. Os meus cariños aos seus achegados. https://t.co/QGgBv05neV — Monti Castiñeiras (@MCastinheiras) 31 de marzo de 2017

La misma sensación de consternación fue expresada por Lucía Regueiro. «Todo o meu agarimo para os achegados do aprezado compañeiro Mateo González. DEP», escribió en su cuenta de Twitter.

Estou consternada, todo o meu agarimo para os achegados do aprezado compañeiro Mateo González. DEP. — Lucía Regueiro (@Lucia_Regueiro) 31 de marzo de 2017

Otro de los protagonistas de la serie Serramoura, Miguel Ángel Blanco, mostraba sus condolencias en Twitter también.

Unha aperta sentida para toda a familia e amig@s de @Matteogm Moi triste. — Miguel Ángel Blanco (@mighelloblanco) 31 de marzo de 2017

El guionista y presentador Pepe Capelán también afirmó estar «desfeito» con la «terrible noticia». «Non podo, non quero crer a terrible noticia que acabo de recibir. Que inxusta é a vida», señaló.

Non podo, non quero crer a terrible noticia que acabo de recibir. Que inxusta é a vida. Estou desfeito. Morreu Mateo Gonzalez. — Pepe Capelán (@PepeCapelan) 31 de marzo de 2017

Sheyla Fariña, que también participó en la serie de Voz Audiovisual, también se mostró muy apesumbrada. «No puede ser!!! Estoy que no me lo creo!!! Dios!!!», escribía en Twitter.

El actor Alberto da Sinda también escribía incrédulo en Twitter: «Aínda non o creo. Prefiro pensar que vas xuntarte co resto das estrelas. Grazas por ser tan bo actor, compañeiro e amigo».

Aínda non o creo. Prefiro pensar que vas xuntarte co resto das estrelas. Grazas por ser tan bo actor, compañeiro e amigo. DEP Mateo González — Alberto da Sinda (@albertodasinda) 31 de marzo de 2017

Desde la cuenta de Twitter de Serramoura también se mostraron consternados con la noticia:

Consternados pola noticia. As nosas condolencias á familia e amigos. DEP — Serramoura (@serramoura_tvg) 1 de abril de 2017

Precisamente hace solo unos días, Mateo González se despedía de todo el equipo de Serramoura, serie en la que finalizaba su participación, acompañada de una foto del rodaje: «Mi paso por Serramoura. Gracias a todo el equipo. Sois geniales!!!!».

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo ha transmitido este sábado su pésame, mediante un mensaje en su cuenta personal de Twitter, a los familiares y amigos del actor gallego Mateo González, quien, según sus palabras, «nos lo hizo pasar de cine».

Mi más cariñoso pésame a los familiares y amigos del actor Mateo González.Nos lo hiciste pasar de cine.DEP @culturagob — Iñigo Méndez de Vigo (@IMendezdeVigo) 1 de abril de 2017

«Mi más cariñoso pésame a los familiares y amigos del actor Mateo González. Nos lo hiciste pasar de cine.DEP», este ha sido el tuit que Méndez de Vigo ha dedicado a González.La comunicadora y actriz Nieves Rodríguez le dedica también unas cariñosas palabras al actor trágicamente fallecido. «Estou desolada. Os meus azos e amor aos familiares, amigos e compañeiros de profesión de #MateoGonzález. Que a terra che sexa leve», escribía.

Estou desolada. Os meus azos e amor aos familiares, amigos e compañeiros de profesión de #MateoGonzález . Que a terra che sexa leve — Nieves Rodríguez (@Nieves_Rguez) 31 de marzo de 2017

Desde AISGE, Asociación de Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión también mostraban su consternación: «Estamos destrozados con esta noticia. Descansa en paz, Mateo González»

Marcos Pereiro, que se hizo conocido junto a Xosé A. Touriñán con el dúo cómico Mucha e Nucha, se mostraba «en shock». «Acababa de estar con el. Que triste todo», apuntaba.

En shock, acababa de estár con él. Que triste todo. https://t.co/PKOomhg1O1 — Marcos Pereiro (@mpereiros) 31 de marzo de 2017

La cofundadora de Vaca Films, Emma Lustres, productora de la película El desconocido, donde participó Mateo González también ha expresado su dolor en las redes sociales. «Que tristeza más grande! Mucha fuerza para la familia de #mateogonzalez Descanse en paz», escribía.

Los mismo ánimos para la familia y los amigos mandaban desde la Academia Galega do Audiovisual. «Consternados pola tráxica morte do noso compañeiro Mateo Gonzalez. Moitos azos para a súa familia», lamentaban.

Especial pesar en la escuela en la se que formó

La Escola de Teatro del Padroado da Cultura de Narón lamenta profundamente la muerte del actor Mateo González, que fue alumno de la citada escuela. «Con fonda dor temos que despedir a Mateo, que rematou este tramo do camiño», manifiestan en una nota de prensa, añadiendo que «no corazón da Escola de Teatro finca a súa ledicia e a súa xenerosidade». Desde el Concello de Narón y de la citada escuela trasladan las más sentidas condolencias por el fallecimiento a su familia y amigos, así como a los vecinos de Pontedeume, su villa natal.Los miembros de la Escola de Teatro recuerdan lo mucho que le gustaba actuar y el placer que sentía viendo brillar a sus compañeros de escena y concluyen señalando que «gardaremos como un tesouro o amor que lle temos, porque se foi un de nós, un da escola, pero como ben sabemos nela, nunca ninguén se vai de todo».Por su parte, el Concello de Pontedeume, en el que este sábado se ha decretado día de luto oficial, también hizo público su pesar por el fallecimiento de Mateo González, «un actor e emprendedor que sempre se prestou a colaborar co concello, sendo pregoeiro y presentador en distintos eventos e actividades».Lo definen como un «exemplo de esforzo e adicación, que nos últimos anos lle estaban levando a facerse un nome no mundo audiovisual galego e español».