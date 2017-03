Schwarzenegger critica a Trump: «El carbón mata más que el Daesh»

El actor y exgobernador de California (EE UU) Arnold Schwarzenegger critica que el presidente estadounidense, Donald Trump, quiera impulsar la explotación de carbón cuando ese combustible "mata" a muchas más personas que el grupo terrorista Daesh. "Solo alguien que vive en la Edad de Piedra" quiere recuperar el carbón como fuente de energía, dijo Schwarzenegger, de 69 años, en unas declaraciones que publica hoy el diario vienés Die Presse.

De visita en Austria, su país de origen, el actor de doble nacionalidad (austríaca y estadounidense) explica que a pesar de ser miembro del Partido Republicano como lo es Trump, no puede apoyar al actual presidente porque considera erróneas las prioridades de su política.

En especial se refirió a la promesa de Trump de recuperar las actividades en minas de carbón cerradas en Estados Unidos, que se enmarca en una política de fomentar los combustibles fósiles, aumentar el gasto militar y reducir el presupuesto para la protección del medio ambiente.

"Siete millones de personas mueren cada año por la contaminación del aire y Trump quiere recuperar el carbón y combatir al EI. El Estado Islámico tiene que ser eliminado, pero no es el problema numero uno para (todos) los seres humanos, no es un peligro mayor que el carbón", afirma.

Hoy en día, "quien quiera hacer algo para la seguridad pública debería proteger el medio ambiente", añade quien fuera gobernador del Estado de California entre 2003 y 2011.

Por otro lado, reconoce que el éxito de Trump en las elecciones del pasado noviembre está relacionado con que la población estadounidense está "harta" de la clase política de la primera potencia mundial, a la que critica por "no decir la verdad y no cumplir las promesas" que se hacen en campaña.

"La gente está harta. Y luego uno se asombra cuando pájaros realmente raros llegan al poder", indica.

En este contexto, reconoce cierto paralelismo entre su triunfo en California en 2003 y el voto a favor del multimillonario empresario Trump, pues ninguno de los dos había sido antes político.

También atacó a sus correligionarios políticos porque tras años de criticar duramente la ley sanitaria del expresidente Barack Obama ("Obamacare") no han logrado sustituirla.

"Si a los republicanos no les gusta la reforma sanitaria de Obama, no deberían seguir atacándola, sino ponerse a elaborar un programa propio, no decir: 'Oh, ahora nos toca y no tenemos realmente nada mejor que ofrecer'".

Schwarzenegger participó el pasado viernes en la ceremonia final de los Juegos de Invierno "Special Olympics", el mayor evento deportivo europeo para personas con discapacidad intelectual, que se celebró en el estadio de la ciudad de Graz, la capital del estado federado austríaco de Estiria, situada muy cerca de la localidad de Thal bei Graz que lo vio nacer.

Fue en las cabinas debajo de las tribunas de ese estadio donde "Terminator" empezó su carrera de culturismo, que lo llevó a ser campeón de Europa y del Mundo en esa disciplina en 1965 y 1967, respectivamente, antes de trasladarse a Estados Unidos en 1968.