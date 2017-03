La asombrosa doble vida de Christian Gálvez

El conocido rostro de Telecinco y presentador de «Pasapalabra», Christian Gálvez, ha sido nombrado especialista en Leonardo da Vinci a nivel mundial. El reconocimiento permitirá al comunicador participar en la exhumación, recuperación del ADN y reconstrucción facial de Leonardo da Vinci.

Gálvez lleva tiempo compaginando su trabajo en Telecinco con el estudio exhaustivo del personaje histórico. El presentador ya sorprendió a muchos tras la publicación de su novela «Matar a Leonardo» a la que siguió «Rezar por Miguel Ángel», con la que Christian Gálvez se revela como todo un erudito de la época del Renacimiento. Ahora, Gálvez acaba de publicar «Leonardo da Vinci: Cara a Cara», en el que muestra años de investigaciones y su colaboración con varios expertos para determinar que el rostro de Leonardo da Vinci que se ha mostrado a lo largo de los años no es real.

Durante una entrevista con este diario, Christian Gálvez reconoció que su labor en Pasapalabra había jugado una mala pasada en su estreno como escritor. «Yo lo llevo muy bien, y hay gente que lo lleva muy mal, para qué nos vamos a engañar… Precisamente, una de las cosas que más me gusta del Renacimiento es la multidisciplina, esa capacidad que tenía la gente para ejercer varias cosas, y ejercerlas bien, sin que nadie les juzgase negativamente por ello». El presentador reconoció, además, que había sido juzgado negativamente, aunque no por ello se planteó nunca dejar de escribir. «Lo que busco es que la gente vea que he llegado a la literatura para quedarme», sentenció.