El llanto desconsolado de Terelu Campos

No hay etapas eternas. Tarde o temprano los ciclos llegan a su fin para romper con algo o dar la bienvenida a nuevas oportunidades. Sin embargo, no todo el mundo está preparado para similar que algo termina. Eso es precisamente lo que vivieron Las Campos la pasada tarde.

A pesar de su constante aparición en televisión y en las revistas, la familia Campos no atraviesan su mejor momento profesional y esto, les está pasando factura en el terreno personal. Como os contábamos, María Teresa ha tenido que ver como reducían su programa ¡Qué tiempo tan feliz! hasta su desaparición, una noticia que ha afectado bastante a la presentadora y a su entorno.

Pero María Teresa Campos no es la única que se encuentra en su momento más débil y su hija no ha podido reprimir las lágrimas. Nada más empezar Sálvame, Jorge Javier le preguntaba a la colaboradora si le ocurría algo. Aunque en primer momento Terelu intentaba negarlo, las lágrimas en sus ojos y su cara de emoción alertaban de que algo no iba bien. Finalmente sin poder contener su malestar, Terelu confesaba que estaba afectada por la muerte del perro de una amiga, asegurando que ha sido el único animal al que se ha sentido unida. Pero, ¿su emoción era sólo por la pérdida o había más?

Sin duda Jorge Javier no creía esa versión, pero aunque trataba sonsacar algo más de información, ésta se mantenía implacable. Pero un vídeo en el que Omar Suárez preguntaba en la calle por Las Campos, en relación con el dinero, con motivo de la próxima entrega del docureality Las Campos el sábado que viene, provocó que la colaboradora explotase. Algunos entrevistados cargaban contra Terelu, asegurando que trabaja en televisión gracias a su madre, lo que se convertía en la gota que colmaba el vaso.

Según desvelaba Jorge Javier, Terelu había estado llorando durante la publicidad, por lo que decidió llevársela a una zona más íntima y le declaró: «Quiero decirte como compañero que estoy en profundo desacuerdo con todos aquellos que piensan que Terelu está aquí por ser hija de María Teresa. Está capacitada, es muy trabajadora y ya está bien de estar sacando esto cuando se utiliza con ese desdén. Somos personas, nos afecta mucho lo que dicen de nosotros. Al llegar a casa nos cuestionamos si merece la pena seguir adelante o no y creo que no te mereces la pena comentarios de este tipo», a lo que Terelu sin contener el llanto le confiesa al presentador «Hoy no es un día fácil». «He visto a mi madre más débil, con miedo y eso ha provocado en mí una inseguridad. Cuando veo un titular que le hace daño a ella, me hace polvo. Pienso que no lo merece», ha terminado de declarar Terelu, tras recibir otro duro palo profesionalmente que afecta a todo el clan.