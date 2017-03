Froilán se pelea a las puertas de una discoteca: «Ten cuidadito»

Froilán nos tiene acostumbrados a todo tipo de travesuras, pero parece que los años han convertido esas pequeñas trastadas en algo más serio. Prueba de ello es que en mayo de 2015 protagonizó un lamentable altercado en un parque de atracciones: «Tú cállate puto chino», insultó a un joven tras ser increpado por tratar de colarse en una de las montañas rusas del recinto. Ahora, su nueva bronca llega a la salida de una discoteca. «¡Ten cuidadito! No me toques…», le espeta el sobrino del Rey a otro joven durante un altercado cuyas imágenes se han emitido por televisión.

En las imágenes, emitidas este miércoles por Telecinco, se ve a Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, conocido entre sus íntimos como Pipe, enfrentarse a otro joven. «¿Qué me vas a pegar tú? ¡Tócame!», se escucha al joven de 18 años, recién llegado a España en unas vacaciones del centro en el que estudia en Estados Unidos. El otro chaval con el que discute hace referencia a su familia: «Eres el nieto del Rey, no te voy a tocar. Pero tócame... entonces es defensa propia».

Pero el sobrino de Felipe VI no es de los que se callan y protegido por una gorra sigue la discusión: «Me estás empujando tú. Yo no te estoy tocando. ¡Ten cuidadito! No me toques…», insiste. Los motivos de la trifulca, desconocidos. Ahora habrá que ver si el joven, que se disparó en el pie cuando cazaba con apenas 13 años, cambia de actitud o sigue dando guerra.