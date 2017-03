La rara enfermedad de Brad Pitt

El actor estadounidense Brad Pitt sufre desde hace algunos años prosopagnosia, una enfermedad rara que le impide reconocer los rostros. Al parecer, esta agnosia visual es la consecuencia directa de una lesión en el cerebro. Según manifestó él mismo en una entrevista a la revista Esquire en 2013, en su caso podría deberse a la gran cantidad de drogas que consumió durante una dura etapa de su vida.

La estrella de Hollywood, últimamente en el centro de la noticia por su separación con Angelina Jolie, habló durante para aquella publicación sobre su dificultad para recordar el rostro de las personas o de reconocerlas: «Hay muchas personas que me odian porque creen que les falto al respeto», lamentó entonces. «Hubo un año en el que simplemente dije, este año voy a decirle a la gente, está bien, ¿dónde nos conocimos? pero todo empeoró. Las personas todavía se ofendían más… entienden esto como: eres un ególatra. Eres vanidoso. Pero es un misterio para mí, simplemente no puedo recordar un rostro», se sinceró el protagonista de 'Seven' y 'El club de la lucha'.

La persona que, como Brad Pitt, padece prosopagnosia puede reconocer las diferentes partes de la cara, pero no puede identificar de quién se trata. En los casos más graves, el afectado puede no reconocerse a sí mismo en un espejo o en una fotografía.