Samanta Villar se reafirma: «Tener un hijo puede ser lo peor que te pase en la vida»

Durante la noche de este pasado jueves, la periodista Samanta Villar visitó el plató de 'Late Motiv' para protagonizar un encuentro con Andreu Buenafuente. Lo hizo pocos días después de que se viese involucrada en una polémica con la marca de productos infantiles Hero Baby a través de Twitter. Como no podía ser de otra forma, Villar narró cómo sucedió todo: «Me llegó un tuit, respondí y de repente estábamos en todos los periódicos». Por supuesto, abordó el tema de la maternidad desde su punto de vista particular y dijo que el hombre está «estigmatizado».

La periodista Samanta Villar matizó algunas de sus controvertidas declaraciones acerca de este tema. Cabe recordar que en su momento llegó a decir que no era más feliz después de ser madre. «Como periodista, llegas a una realidad y el mensaje que te llega cuando vas a ser madre es que 'es lo mejor que te va a pasar en la vida'. No lo niego. En algunos aspectos es lo mejor pero también puede llegar a ser incluso lo peor. Pensaba que sacaría una hora al menos al día para mí, pero no. Durante varios meses no tienes tiempo para nada. Todo esto creía que era buena historia para contarlo en un libro», manifestó. En su momento, aquel comentario no recibió una gran acogida, tanto que incluso una madre se atrevió a lanzar una carta en respuesta por sus palabras.

Según recoge 'Vaniatis', Samanta Villar, después de hablar de la polémica con Hero Baby en Twitter -de quien reconoció las disculpas-, aseguró que los hombres hoy día no reciben tantas exigencias desde el exterior en temas de paternidad. «Los hombres estáis muy estigmatizados. Si os llaman al trabajo y os dicen que el niño está malo, se ve raro que no sea la madre la que acuda al colegio», aseguró.

Antes de concluir su comparecencia, Samanta Villar habló sobre su futuro profesional. Se muestra consciente de las limitaciones con las que contará a la hora de viajar. Independientemente de ello se considera «una privilegiada» por haber podido adaptar su nueva forma de vivir.