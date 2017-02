Asier Etxeandia manda un mensaje a quienes le hacían 'bullying'

Asier Etxeandia ha desvelado en más de una ocasión que fue víctima de acoso escolar. Ahora que esta problemática es cada vez más visible, el actor bilbaíno ha querido lanzar un mensaje a quienes le acosaban en el colegio. Etxeandia ha utilizado su perfil de Instagram para compartir una carta escrita por el músico, ilustrador y diseñador José Luis Algar.

«Las personas a las que hacías bullying y pegabas en el cole somos los que hacemos los libros, películas y discos que escucháis», empieza el texto, que califica este proceso creativo como «la venganza de los inadaptados, los raros, los maricones, los freaks...». «Ahora nos vais a escuchar por narices... No sólo eso, nos vais a admirar, nos vais a hacer ganar», apunta Algar.

Asier Etxeandia aseguró en una entrevista concedida a este periódico que «si no hubiera pasado esos infiernos hoy no sería actor». El acoso de sus compañeros de clase le hacía refugiarse en un mundo imaginario. «El colegio solo me sirvió para traumatizarme; en vez de ensalzarme me humillaron. Otro hubiera acabado sin autoestima, menos mal que mi ombligo es como la plaza de Arriquibar», contó el actor en 2012.

«Me pasé toda mi vida imaginándome. La única manera en que jugaba era yo solo en mi habitación o convirtiéndome en hombre lobo en mitad del patio con todos los niños riéndose porque no me entendían. Fui gestando mi imaginación para lo que ahora me dedico, que es lo único que sé hacer», aseguró Etxeandia.