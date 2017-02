Una curiosa coincidencia y un toque 'chic'. ¿El de quién?

Empate técnico. No hay más que verlas. Los Reyes han recibido esta mañana al presidente de Argentina, Mauricio Macri, y su esposa, Juliana Awada. Y ellas han protagonizado una curiosa coincidencia con el ‘look’ al apostar por un rosa suave, 'nude' en la jerga de la moda, y un moño que las asemejaba. Parecidas, pero no iguales. La consultora y editora de moda Guadalupe Cuevas analiza al detalle los estilismos de la Reina Letizia y la primera dama argentina. «El de ambas es un correcto 'look lady', pero Juliana Awada va más 'chic'».

Reina Letizia

De notable para arriba. La Reina ha lucido un traje de chaqueta clásico con un top por debajo, detalle en el que también ha coincidido con Awada. «Va muy guapa, pero clásica, el cinturón 'slim' es lo único que le da un toque más actual», analiza Cuevas, directora de Fashion Assistance. El de doña Letizia es un «total 'look'» que ha extendido a los complementos, en el mismo tono: «zapatos de salón clásicos como le gustan a ella, un bolso 'sobre' también en un estilo muy tradicional y unos bonitos pendientes, apropiados para un acto de mañana, que por cierto es lo único que estrena». A juicio de la experta resulta un estilismo «muy elegante», que ha completado con «un moño italiano», de esos en los que el pelo se «mete para dentro». Las firmas, españolas, como suele ser habitual en ella. «Va de los pies a la cabeza de modistos nacionales».

Juliana Awada

También de nota, con una diferencia respecto a su anfitriona: «va más actual». La primera dama argentina ha elegido un tono similar al de la Reina Letizia, «aunque algo más rosado». El mismo color para el vestido, que lleva un encaje «muy chic» en la parte superior, y para el abrigo, «al que le da un toque el cuello». Aunque la atención se deslizaba a los pies. «Lleva unos Valentino 'rockstud', que son los zapatos que llevan las mujeres de las casas reales europeas y las 'celebrities'». Para quienes no se manejen en cuestiones de moda, son unas sandalias con una especie de pulseritas y abiertas por detrás. ¿Sandalias con abrigo para febrero? «Efectivamente, es la moda más actual, es una combinación que ya se ha convertido en tendencia», asegura Guadalupe Cuevas. Y aplaude también el peinado, «un moño más elaborado» para lucir solo porque Awada «no suele llevar joyas». «Tiene una belleza con mucha personalidad y lleva veinte años en el mundo de la moda, así que no necesita ni asesor de imagen».