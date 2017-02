Mario Casas, de pintxos por San Sebastián

Mario Casas reeduca paladar en San Sebastián. El actor ha descubierto en la Parte Vieja donostiarra que las anchoas, desterradas hasta la fecha de su dieta, le entusiasman. Al menos las del bar Txepetxa, donde se ha comido no uno, sino tres 'pintxos' de la especialidad de la casa. «Y eso que no me gustaban», reconoce Mario Casas en Instagram. «Le encantaron», confirman por su parte fuentes del establecimiento.

Eran más de las diez y media de la noche cuando unas «ocho o nueve» personas accedieron al popular bar donostiarra. Entre ellas, el famoso actor que cada Zinemaldia revoluciona la ciudad y la convierte en un griterío de jovenes al borde del desmayo. «Fue muy majo, muy natural y agradable», describe quien, desde el otro lado de la barra, atendió al grupo. No le preocupó, dice, que el protagonista de títulos como 'Palmeras en la Nieve', 'A tres metros sobre el cielo' o 'Mi gran noche' declarara abiertamente que las anchoas no eran lo suyo. «Le conté que a mi tampoco me gustan las de otros sitios. Que éstas tienen menos vinagre, son más suaves y están ricas. ¡Llevamos 100 años haciéndolas!».

A esa hora el Txepetxa estaba «prácticamente vacío», por lo que todos pudieron disfrutar en 'petit comité' de un rato agradable. Tan agusto estuvo Mario Casas que según cuentan, quiso sacarse una foto para que la colgaran junto a las imágenes de otros actores y actrices que decoran la pared del bar. «La pondremos, por supuesto», afirman desde el establecimiento. «Además ha dicho que volverá para comprobarlo», bromean.

Casas se marcha este viernes

Mario Casas está en San Sebastián por motivos laborales, aunque se marcha «este mismo viernes». Así lo han dado a conocer a este periódico fuentes de la productora Orreaga, que trabaja con el actor en el rodaje de 'Bajo la piel del lobo'. «Mario ha venido solo a hacer una prueba de maquillaje. Se va ya».

Expectación entre las fans: «Ostras, tenemos que encontrarlo»

La presencia de Casas en San Sebastián ha generado mucha expectación entre las jovenes guipuzcoanas después de que el actor decidiera colgar en Instagram una foto acompañada por el texto «Arrancando motores desde Donosti!!!». Rápidamente las fans han hecho correr la voz a través de Whatsapp y las redes sociales. «Ostras. Tenemos que encontrarlo», se puede leer en los comentarios a la instantánea que ha colgado Mario Casas.