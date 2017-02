Kristen Stewart, a Donald Trump: «Soy tan gay, tío...»

Parece que todos los actores de Hollywood han tenido sus más y sus menos con el ahora presidente de EE UU, Donald Trump. Algunos desde hace muchos años, como Kirsten Stewart, que se hizo popular por su papel de Bella Swan en 'Crepúsculo'. Precisamente, unos hirientes comentarios en Twitter del multimillonario sobre su relación amorosa con Robert Pattinson, su compañero de reparto en la citada saga cinematográfica, inició en 2012 una batalla dialéctica a la que la artista parece no querer renunciar. Hasta el punto de aprovechar su paso por el programa 'Saturday Night Live' para dedicarle su monólogo y exclamar durante el transcurso del mismo: «Soy tan gay, tío...». Es la primera vez que la artista se autodefine como homosexual.

Stewart comenzó su intervención en el famoso programa de humor de la televisión estadounidense confesando que estaba «poco nerviosa por estar aquí porque sé que el presidente probablemente me esté viendo, y no creo que yo le caiga muy bien». A partir de ahí, la actriz leyó textualmente varios mensajes del magnate en el que aconsejaba a Pattinson que no volviera con ella: «Ella lo engañó como a un perro y lo seguirá haciendo. Él se puede encontrar a alguien mejor», decía el primer tuit.

Everyone knows I am right that Robert Pattinson should dump Kristen Stewart. In a couple of years, he will thank me. Be smart, Robert.