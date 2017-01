Detienen al actor Shia LaBeouf por agredir a un manifestante neonazi

El controvertido actor Shia LaBeouf (30 años), protagonista de 'Transformers’ e Indiana Jones IV', mantiene desde hace varios días una protesta contra el presidente Trump a las puertas del conocido Museo Queens de Nueva York. LaBeouf transmite en streaming su particular protesta, a la que muchos visitantes se unen al grito de «He will not divide us», (Él no nos dividirá).

Durante su protesta, un joven de 25 años se acercó al actor para grabar un vídeo y después de conseguir su consentimiento, gritó «Hitler no hizo nada malo». LaBeouf perdió el control y asestó un puñetazo al manifestante. La Policía le detuvo y horas después, tras ser puesto en libertad, continuó con su protesta.