El hada madrino de los artistas latinos

Sofía Vergara está de suerte. Hace unos días se hizo acreedora de uno de los premios People’s Choice Awards por su brillante actuación en la serie televisiva ‘Modern Family’, en la que exhibe todas sus dotes para hacer reír al público. Cuando aún no se han apagado los ecos de esa noche esplendorosa, la actriz ha anunciado que va a crear una empresa para proveer de contenidos audiovisuales a la comunidad latina. La sociedad llevará por nombre Raze y para su andadura cuenta como socios con su representante, Luis Balaguer, y Emiliano Calemzuk, presidente de Foz TV Studios.

La colombiana, la actriz mejor pagada de la televisión estadounidense, ha decidido que la compañía eche a andar con una apuesta fuerte. Comenzará con una serie sobre Diego Armando Maradona, a la que seguirá otra sobre el rey del hip hop Don Omar.

Su iniciativa es más que un empeño mercantil. La intérprete siempre ha hecho causa común con los latinos que no han tenido tanta suerte como ella en el país de las barras y estrellas. Su último discurso en la gala de los People’s Choice Awards fue una encendida reivindicación del talento de sus congéneres que han emigrado en busca de mejores condiciones de vida. «Por favor, dadnos la oportunidad porque no os decepcionaremos», dijo Vergara, embutida en un vestido ceñido con el que resaltaba sus curvas.

La estrella sorprendió gratamente a sus admiradores con una estampa muy distinta a la que están acostumbrados sus devotos. Lució un modelo corto, dorado y blanco de Marchesa. Nada de las pedrerías, grandes escotes y transparencias que apasionan a la diva. Su espectacular figura no es óbice para que sucumba a los postres, su principal debilidad. Para Vergara no hay mejor forma de luchar contra la repostería que entregarse a ella y luego salir corriendo al gimnasio a quemar calorías. La actriz sabe manejarse en el mundo de los negocios. Es una de las fundadoras de LWE, una agencia que gestiona los contratos de artistas latinos. Con esta empresa gana incluso más dinero que como actriz. Su hijo no ha sido un obstáculo en su carrera y le ha ayudado, según dice, a madurar.