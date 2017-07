«Nos hemos elevado a la primera división de los festivales vitorianos» Álex Ubago protagonizó el concierto más concurrido de la historial de este festival. / Blanca Castillo La feria de las Naciones se despide hoy de Vitoria tras 25 días de «éxito rotundo», según asegura su organizador CECILIA ALBÉNIZ Domingo, 9 julio 2017, 01:12

‘Vive, emociónate y disfruta’. Ese es el eslogan con el que se presentó hace ya 25 días la undécima edición del Festival de las Naciones en Vitoria y ha sido como un amuleto, porque esta cita multicultural que hoy termina ha sido «la mejor hasta la fecha», según sus organizadores, que cifran en 150.000 los visitantes, un incremento del 30%. Sólo hay que mirar a la actuación de Álex Ubago, que ponía en broche de oro el viernes a este encuentro anual en la plaza de la Constitución. Fue un concierto «histórico y el más concurrido en los once años que hemos venido a la ciudad», explicó su promotor, Sergio Frenkel.

Según aseguró, durante el festival ha habido días de «lleno total» en el escenario, las gradas, los bares y las tiendas. «Ha venido mucha gente de otras provincias y hemos conseguido atraer a personas muy variadas», agregó, convencido de ofrecer a la ciudad un buen reclamo turístico. A su juicio, la clave del éxito la ha dado el saber «integrar el talento local con música de todo el mundo y artistas reconocidos». «Estamos muy contentos porque además de conseguir un récord de asistencia con más de 150.000 personas, hemos podido ofrecer un festival de calidad», detalló emocionado.

Sergio Frenkel, pletórico.

La oferta variada de gastronomía del mundo también ha sumado. «A la gente le gusta descubrir nuevos sabores y en nuestro festival los tienen todos», bromeó Frenkel. Quedar en México, cenar en un wok y terminar en Cuba con un mojito o en Suiza con un crepé ha sido un plan perfecto para muchos vitorianos en sus noches de verano. Algunos han quedado para dar esta minivuelta al mundo por whatsapp. «Algo indispensable este año han sido las redes sociales, no sólo tener actualizadas las nuestras, sino que los asistentes se han encargado de promocionarnos en sus perfiles propios y hemos conseguido llegar a más públicos», explicó el organizador, que agradeció el buen ambiente que se ha creado durante toda la estancia del festival. Un cita que además ha contribuido a tejer lazos de solidaridad. Todas las ONGs y asociaciones que han pasado por el estand dedicado a los que menos tienen han aplaudido la iniciativa.

«Vitoria es una ciudad muy dinámica y abierta, que ha acogido con gusto nuestra propuesta», insistió Frenkel. La buena disposición que ha mostrado el Ayuntamiento hacia la organización, no sólo durante el festival, también a lo largo de todo el año poniéndola en contacto con colectivos locales que luego han presentado sus propuestas es «de agradecer».

Y el año que viene ¿dónde?

De acuerdo con el organizador, todos esos talentos autóctonos también alaban la oportunidad que les brinda el Festival de las Naciones para poder enseñar al público «un poco de lo que tienen, y para nosotros es un orgullo darles visibilidad». Frenkel no escatima elogios. «Todo este conjunto de arte y cultura ha permitido elevarnos a la primera división de los festivales vitorianos». Y es más, aseguró que es el aperitivo de los grandes eventos veraniegos de Vitoria, «nosotros abrimos la puerta por la que luego desfilan el Azkena Rock o el Festival de Jazz».

Aún está abierta la plaza -esta tarde ‘Bollywood mágico’, agrupación Sarasvati y banda de mariachis- y Frenkel ya está pensando en la próxima edición.«Queremos seguir sorprendiendo y atrayendo a más gente, por lo que debemos empezar a pensar nuevos proyectos ya». Uno de ellos será simular un ‘masterchef internacional’, para el que contarán con cocineros vitorianos de renombre y cada semana la dedicarán a un continente. Tendrán que trabajar la materia prima del lugar y presentar sus propuestas al público, «lo haremos de una forma divertida», asegura. Por otro lado, está la cuestión de la ubicación del festival. «Estamos pendientes de si al final van a realizarse las obras en la plaza Constitución o no. Si no podemos montarlo allí, el Paseo de la Música me parece un lugar ideal», concluyó.

