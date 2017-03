Una sentencia equipara por primera vez el despido de interinos con el de fijos en Osakidetza

Un juzgado de Vitoria ha dictado la primera sentencia en la que se equipara la indemnización por despido de un trabajador interino de la Administración vasca con uno fijo y se obliga a Osakidetza a pagar 20 días por año trabajado a un enfermero temporal.

El Sindicato de Enfermería de Euskadi (Satse) ha dado a conocer este fallo judicial, el primero en el que se aplica a un trabajador público vasco la doctrina de la Unión Europea que iguala las indemnizaciones por extinción de los contratos temporales e indefinidos.

Hasta ahora ha habido varios casos judiciales en Euskadi en los que se ha reconocido esta equiparación, como el de un portero temporal en una comunidad de propietarios y el de una trabajadora de la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias, entidad dependiente del Gobierno Vasco, aunque en ninguno de los dos casos eran trabajadores públicos.

También el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) dio la razón al sindicato ELA al anular el despido de una trabajadora temporal de Osakidetza que había encadenado 13 contratos. En este último caso, la sentencia declaró que ésta era una trabajadora con contrato indefinido no fijo, que no podía ser despedida y, en caso de que acabase su relación laboral, se le tenía que indemnizar como al personal fijo, han explicado fuentes de Satse, que indican que no fue despedida.

Un antes y un después

Por eso, el Sindicado de Enfermería de Euskadi pone de relieve que esta sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Vitoria es «pionera» y «marca un antes y un después, ya que reconoce la existencia de una diferencia de trato injustificada en la normativa española».

El juzgado denuncia además, como ya hizo el TSJPV, el uso abusivo de la contratación temporal en el sector público vasco, lo que obligará según Satse «no solo a un cambio de la legislación, sino de las políticas de empleo de Osakidetza». Para Satse, estas políticas son las causantes de la precariedad laboral en la sanidad vasca, donde la actual tasa de temporalidad ronda «el 40%».

Esta central está convencida de que se presentarán numerosas reclamaciones como ésta e insta por ello a Osakidetza a buscar una solución negociada y a convocar cuanto antes la Mesa Sectorial. Esta sentencia reconoce al enfermero una indemnización de 20 días por año de servicio respecto a su último contrato, que se extendía del 1 de diciembre de 2014 a 30 de diciembre de 2015. Sin embargo, el denunciante pedía que se admitiese que el primer contrato que tuvo con Osakidetza fue el 25 mayo de 2002, algo que desestima el tribunal al no haber quedado probado que el «fraude en la contratación» se remonte a esa fecha.

Por ello Satse ha anunciado que recurrirá al TSJPV para que se le conceda una indemnización de 20 días por año desde 2002 y confía en lograrlo ya que el alto tribunal vasco fue el que «aplicó por primera vez en Euskadi la última jurisprudencia comunitaria» en cuanto a indemnizaciones, aunque no eran trabajadores públicos vascos.