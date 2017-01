Francia estrena el derecho a la 'desconexión' laboral

De los lodos provocados por los disturbios y conflictos que sacudieron Francia por la controvertida reforma laboral aprobada el pasado año, 'brota' ahora con el inicio del 2017 una de las medidas 'estrella' de aquel plan del gobierno de Hollande. El país galo ha puesto en marcha un dispositivo legal para crear un nuevo derecho en la clase trabajadora y una nueva obligación para empresarios y grandes compañías: regular el uso de las tecnologías de comunicación (correos electrónicos o móviles) para garantizar el tiempo de descanso entre semana y en las vacaciones.

Los vecinos fronterizos van a poder apagar el móvil al salir de la oficina, siempre y cuando se lleguen a acuerdos entre las partes interesadas. En las compañías de más de 50 asalariados, dirección y representantes de los trabajadores tendrán que discutir para llegar a un punto en común que podrá tener validez uno o varios años. Si finalmente no se alcanzase una entente, el que toma la última palabra es el empresario.

Cabe destacar que esta normativa no es tan estricta como parece: los trabajadores no están obligados a desconectar sus terminales de trabajo al salir de la oficina. Al hilo de esto, es muy probable que las centrales sindicales peleen por llegar a este propósito, y en el caso de los que solo tienen un teléfono, a no hacer ningún caso a las llamadas y a los correos electrónicos fuera del horario de trabajo. Todas estas modificaciones en las relaciones laborales, apunta el gobierno francés, «están sujetas a las necesidades productivas de cada empresa».

Impacto en la salud

El objetivo de esta nueva normativa es fijar las «modalidades del pleno ejercicio del derecho del asalariado a la desconexión», así como «la puesta en marcha por la empresa de dispositivos de regulación de la utilización de herramientas digitales». En la conocida como 'ley El Khomri', por el apellido de la ministra de Trabajo que la promovió, Myriam El Khomri, se justifican estas regulaciones por este motivo: «Las tecnologías de la información y de la comunicación, si están mal controladas, pueden tener un impacto para la salud de los asalariados».

Es muy probable que las centrales sindicales galas peleen por la desconexión total

Tal y como informa un estudio publicado en octubre por el gabinete Eléas, un 37% de los trabajadores usan sus herramientas digitales profesionales fuera de los horarios de trabajo y un 62% apoyaba una regulación. La 'ley El Khomri' desató una agria pelea entre enero y julio pasado entre los sindicatos que la apoyaron (como la CFDT) y los que la criticaban (CGT y FO). En el Parlamento, a su vez, entre el Gobierno y una parte de la izquierda (incluidos un grupo de socialistas).

No obstante, la polémica no radicaba en el «derecho a la desconexión», claro, que no suscitó controversia alguna. El problema es que la nueva normativa supone más flexibilidad laboral y provoca un cambio en las reglas de la negociación colectiva, al dar mayor relevancia a los acuerdos dentro de la empresa sobre los convenios sectoriales.

La situación con el PP

En España se han dado sentencias contra empresas que 'obligaban' a sus trabajadores a estar -casi- las 24 horas del día disponibles para cualquier eventualidad. Esta forma de actuar para con los empleados vulnera el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores, aquel que muestra las competencias que tiene el empresario en la actividad de sus asalariados. Con la actual legislación, aquí solo se debería prestar atención a las vías de comunicación laborales fuera del horario si esta forma de proceder está incluida en el convenio o en el contrato del trabajador -suele suponer un extra en el sueldo-. De otra forma, solo responderá de forma voluntaria.