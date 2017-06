Bankia asume otro ajuste de red y plantilla al absorber BMN

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, no ha descartado que la absorción de Banco Mare Nostrum (BMN) por parte de su entidad no vaya a tener efectos sobre la red de sucursales y la plantilla de ambas corporaciones. "Habrá que poner a funcionar las sinergias", ha indicado durante la presentación de los términos de la operación, para añadir que "aún es demasiado pronto para hablar de cifras, ni de personas ni de oficinas".

La reducción de personal y de sucursales será realidad cuando Bankia y BMN definan sus estructuras, aunque Goirigolzarri ha recordado que su entdiad "ha demostrado que lo sabemos gestionar", después de que en 2013 aplicara un importante ajuste en apenas nueve meses y sin ningún conflicto. En esta ocasión, como entonces, "tendremos que hacer acuerdos con los sindicatos y de forma transparente".

En las últimas semanas, Goirigolzarri había recordado que el solapamiento de ambas entidades era "el menor" de los que se podían dar entre un grupo grande y otro pequeño, en el sector bancario español. Con la absorción, la nueva Bankia tendrá una cuota de mercado superior al 15% en la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y La Rioja. Se situará entre el 8% y el 15% en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía y Canarias. Y será inferior al 8% en toda la franja cantábrica, además de Navarra, Aragón, Cataluña y Extremadura.

Lo que sí ha dejado claro es que el grupo asumirá unos costes de reestructuración de 334 millones de euros de cara a los tres próximos años. En cuanto al ajuste de los servicios centrales, pretenden que su dimensión no supere el 15% de los gastos de la entidad. Tampoco está claro aún qué ocurrirá con la marca BMN en los territorios donde opera. "No está claro, lo iremos definiendo y cerrando en los próximos meses", ha apuntado Goirigolzarri.

Bankia y Banco Mare Nostrum (BMN) han comunicado los términos del acuerdo de fusión que anoche aprobaron sus consejos de administración por el que se valora BMN en 825 millones de euros, lo que suponer 0,41 su valor en libros, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La operación se articulará mediante la entrega de 205,6 millones de acciones de nueva emisión de Bankia a los accionistas de BMN. Es decir, que esos inversores recibirán un título de la primera entidad por cada 7,8 de la segunda. Una vez que se materialice el acuerdo, los actuales accionistas de Mare Nostrum pasarán a tener un 6,7% de Bankia. La operación se articulará mediante la entrega a los actuales accionistas de BMN de 205,6 millones de acciones de Bankia de nueva emisión, de forma que Bankia pasará a tener un capital total de 3.085 millones de acciones.

Con la actual composición de los accionariados de las dos entidades (el FROB es el principal accionista de ambas), el reparto accionarial del banco resultante dejaría al FROB con un 66,56% del capital aproximadamente; los actuales accionistas privados de Bankia contarían con el 31,11%, y los accionistas privados de BMN, el 2,33%.

Hay que recordar que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) valoró en marzo, nada más pedir a ambas entidades que comenzaran a preparar su integración, que BMN, en el mejor de los casos, podría valorarse en 1.300 millones de euros, con una participación pública de 690 millones, aunque dejó en manos de ambas firmas la fijación del precio final.

Ante esta minusvalía latente, el presidente de Bankia sostiene que "no hay ninguna pérdida porque realmente el Frob no vende nada, ni pierde ni gana". Goirigolzarri ha señalado que la absorción "sí tiene una capacidad de generar valor mayor de la que tenían Bankia y BMN por separado, no solo por las sinergias sino porque unidas tienen mayor capacidad de gestión y un posicionamiento más potente".

De cara a la devolución de las ayudas que el Frob inyectó en ambas entidades, Goirigolzarri considera que con ala integración ese reintegro de dinero al Estado podría darse con mayor facilidad. "El incremento previsto del beneficio por acción del 16% desde el primer año es una mejora para los accionistas", entre los que se encuentra el Estado, con un 65% del capital.

La fusión permitirá alcanzar unas sinergias de 155 millones de euros a partir del tercer año, equivalentes al 40% de la actual base de costes de BMN, si bien se espera conseguir los saneamientos adicionales por 700 millones de euros en la cartera de créditos y adjudicados de BMN permiten que las coberturas de Bankia se mantengan tras la operación en sus estándares actuales.

La operación refuerza a Bankia como cuarta entidad en el mercado español y se produce en un momento de perspectivas positivas para el sistema financiero, tanto por el crecimiento esperado del negocio como por la previsible evolución de los tipos de interés. BMN aporta a Bankia unos 38.000 millones de euros en activos y una franquicia líder en la Región de Murcia, Granada e Islas Baleares. El volumen de créditos crece un 20% y el de depósitos lo hace un 28%.

Tras la operación, Bankia contará con cuotas de mercado superiores al 30% en Granada y la Región de Murcia, y del 25% en Islas Baleares. Complementará de esta manera una franquicia que ya es líder en territorios de gran tamaño y dinamismo económico, como la Comunidad de Madrid o la Comunidad Valenciana.

A partir de ahora, se procederá a la convocatoria de las correspondientes juntas extraordinarias de accionistas. Su celebración está prevista para el mes de septiembre. Una vez aprobada la operación por parte de las juntas, se solicitarán las autorizaciones a los distintos reguladores, supervisores y autoridades que deben aprobar el proceso. Se prevé que el 1 de enero la integración entre Bankia y BMN sea efectiva.