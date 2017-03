La Audiencia Nacional deja en libertad sin fianza a Blesa y Rato tras el fallo por las 'black'

Una tras otra ya llevan mas de mil sinverüenzadas.

No hat derecho que una mujer separada con tres hijos robe comida y pañales para sus hijos y le caen tres años y los tiene que cumplir. No se plantea la libertfad con fianza porque no tiene medios. Tiene que ir a la carcel y esperar un indulto. Y los sinverguenzas de, cada vez mas, politicos eludan la prision, carcel, puedan ir, venit y hacer lo que les de la gana CON DECENAS O CIENTOS DE MILLONES