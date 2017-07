Todo lo que tiene que saber un inversor sobre la ampliación de capital del Santander

El Banco Santander acelera los plazos para digerir la compra de Popular con el lanzamiento de la ampliación de capital de 7.072 millones que le permitirá absorber a la entidad liquidada. Cuando parecía que no había margen para sorprender al mercado, la campanada ha llegado con los términos de la operación; en particular con el descuento, del 17,75% sobre el precio teórico de los derechos de suscripción y de casi el 20% respecto al cierre del lunes. Los nuevos títulos saldrán a 4,85 euros, frente a los 5,95 a los que cerró este martes en Bolsa el grupo que preside Ana Botín. Ahora, la pelota está en el tejado de los accionistas de Santander, que deben decidir si acuden a la ampliación o se quedan como están, y de los inversores que estén interesados en participar en esta operación.

¿Qué alternativas hay?

Como en la mayoría de ampliaciones, los accionistas recibirán derechos de suscripción preferente, a razón de un derecho por cada acción del banco. Con esos derechos en su poder, tienen dos opciones: acudir a la ampliación y ejercitarlos o no acudir y venderlos. Si decidieran vender los derechos, éstos estarán cotizando en el mercado durante quince días naturales, que se estima irán desde el 6 al 20 de julio, ambos inclusive. Acudir supone tener que hacer un mayor desembolso, mientras que no ir implica que la participación queda diluida. La decisión debería tomarse en función de las expectativas que cada inversor tenga respecto a la evolución futura en bolsa de Santander. No obstante, en entidades como Bankinter o Renta 4 Banco recomiendan suscribir la ampliación de capital, ya que se va a dar en unos términos muy buenos para los accionistas actuales.

¿Cómo acudir?

Quienes deseen acudir a la ampliación de capital deben tener en cuenta el calendario anunciado por el banco. Así, el 6 de julio se abrirá el periodo de suscripción de los nuevos títulos de la ampliación, que estará abierto a todos los accionistas. Respecto a los términos del canje, harán falta 10 derechos para comprar una acción a 4,85 euros (este martes cerraron en torno a los 6 euros). Pero hay que tener en cuenta que el precio del derecho se descuenta del valor de cotización en cuanto arranca la ampliación. El 20 de julio finalizará el periodo de suscripción y una semana después se cerrará la ampliación.

¿Y quien no quiera acudir?

Los accionistas que no deseen ir a la ampliación tienen la opción de vender los derechos al precio que coticen en el mercado. Los derechos de suscripción que no sean ejercitados se extinguirán automáticamente a la finalización de dicho periodo. A efectos prácticos, si el accionista actual no hace nada, perderá el importe de los derechos, aunque suele ser una práctica habitual (pero no siempre ocurre) que el banco venda por su cuenta los derechos el último día de cotización y abone lo obtenido a los titulares de las acciones. También hay que tener en cuenta que el precio de los derechos fluctúa libremente en el mercado, pero al tener fecha de caducidad (20 de julio), lo normal es que su valor se aproxime a cero a medida que se acerca esa fecha.

¿Qué puede hacer quien no tenga acciones de Santander?

En ese caso, tendría que comprar títulos antes de que empiece el periodo de suscripción preferente (que comienza este miércoles). Esto permite acudir a la ampliación de capital pagando 4,85 euros por cada acción nueva y entregando a cambio los derechos que hay que dar, que son 10. Por ejemplo, quien compre ahora 100 acciones tendría 100 derechos, que a su vez permiten comprar 10 acciones nuevas a 4,85 euros.

Una vez hayan comenzado los derechos a cotizar, la forma de poder acudir a la ampliación es comprando estos derechos en el mercado; su precio se fijará al cierre del mercado de hoy, explica la analista de Norbolsa, Nagore Díez.

¿Mejor comprar por derechos o por acciones?

Este miércoles las acciones del Santander comenzarán a cotizar con el descuento del derecho. A partir de este momento, los inversores podrán comprar títulos de la entidad por las dos vías: o por derechos o por la acción sin el derecho, directamente en el mercado. Hasta que no empiecen a cotizar los derechos, no es posible saber qué alternativa es la más rentable para el inversor que quiera entrar en el Santander.

Riesgos indicados en el folleto

El Santander advierte en el folleto de ampliación de los riesgos por las «reclamaciones de toda clase» sobre la adquisición del Popular. También recuerda que la entidad liquidada estaba inmersa en numerosas acciones judiciales por las cláusulas suelo que pueden tener unos costes «superiores a los previstos».

Cotización

Las acciones del Santander cayeron este martes un 0,78% en la Bolsa. Con este pequeño descenso el precio de cada título de la entidad financiera se situó en los 5,9 euros, frente a los 4,85 que costarán las nuevas, más los derechos que suscripción, que cotizarán en Bolsa. A pesar de acabar en números rojos, la cotización del Santander transcurrió prácticamente plana durante toda la sesión, lo que significa que los inversores se tomaron con calma el anuncio de ampliación de capital.