Ahorrar para la vejez es cosa de ricos

En plena negociación de las fuerzas políticas nacionales para diseñar una nueva reforma de la Seguridad Social que garantice sin sobresaltos de última hora el sistema público de pensiones en España, algunos sindicatos y partidos de izquierda demandan apretar las tuercas a los beneficios fiscales de los fondos de pensiones de las rentas más elevadas, que son las que más se benefician de la fórmula actualmente en vigor.

La popular 'desgravación', por la vía de la reducción de la base imponible en la declaración de IRPF, que tiene un elevado coste fiscal para las haciendas vascas, supuso en el último ejercicio conocido –el de 2013- una rebaja del 7,3% de la base imponible general , cifrada en casi 25.000 millones de euros, según datos oficiales del Gobierno vasco.

La información correspondiente al citado ejercicio, en el que la crisis tocó suelo para volver a crecer a partir del año siguiente, constata que son las rentas más altas las que más se benefician de una fórmula de ahorro pensada para la vejez, situación que por la información conocida se mantiene a grandes rasgos en la actualidad, aunque no en la misma dimensión al haber cambiado la normativa desde entonces y haberse reducido las cantidades máximas deducibles.

La reforma entró en vigor en 2014 y desde entonces el máximo deducible es de 5.000 euros al año por contribuyente-. Los cambios suprimían, además, el trato favorable a las personas mayores de 52 años.

La información correspondiente al año fiscal de 2013 desvela que de los perceptores de rentas anuales inferiores a 30.000 euros solo el 30 realizaron aportaciones a sus Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) -fórmula específicamente vasca de los fondos de pensiones-, con una contribución media de 1.473 euros.

En el caso de las rentas situadas entre 30.000 y 90.000 euros, la dotación media de las EPSV fue del doble, con un promedio de 2.811 euros, cosa que realizaron el 55% de las personas que se encontraban en esos niveles. Por último, la documentación del Ejecutivo vasco indica que en el caso de las rentas superiores a los 90.000 euros al año –poco más de 9.000 personas- más de dos terceras partes utilizaron esta fórmula de ahorro y consecuente reducción del IRPF a pagar, con una media aportada a sus EPSV de 6.426 euros. Esta cifra es más del doble que la del anterior escalón y cuatro veces superior a la de las rentas más bajas.

Uno de los argumentos que esgrimen las fuerzas que piden endurecer la fiscalidad en este apartado a los salarios más altos indica que dado su nivel de ingresos, tienen otra vías de ahorro para garantizarse su vejez.

No obstante, no es oro todo lo que reluce. Es cierto que la desgravación por aportación a una EPSV es una fórmula ventajosa sobre la fiscalidad que grava a los fondos de inversión, por citar otro instrumento clásica de ahorro-previsión, pero no hay que olvidar que una buena parte de la rebaja fiscal obtenida por el titular de una EPSV es recuperada por el fisco cuando el ciudadano decide retirar su dinero, bien anticipadamente –fórmula que permite la legislación vasca a partir de los diez años- o cuando llega el momento de la jubilación o cualquier otra causa contemplada en la normativa vigente. Así, según fuentes del sector consultadas, ese segmento de población que más aporta a las EPSV deberá pagar a su Hacienda una buena parte del dinero que vaya recuperando, que muy bien puede llegar a ser de un tercio del total acumulado.

Por otro lado, a estas alturas, y tras más de tres décadas de vigencia de las EPSV, cuando estas ya han alcanzado un elevado grado de madurez y destinan a sus beneficiarios cerca de 900 millones de euros al año, el instrumento en su conjunto ha llegado a tener una fiscalidad cercana a la neutralidad, tal como se han encargado de recordar periódicamente los responsables de la Federación Vasca de EPSV, ya que el fisco vasco ingresa por esas rentas recuperadas una cantidad que viene a compensar en el IRPF el coste fiscal de que disfrutan las aportaciones a estos instrumentos de ahorro.

Por otro lado, pese a que el sistema beneficia más a los que más ganan, estos no dejan de ser una minoría en el panorama de las EPSV. Así, de los casi 393.000 beneficiarios de titulares de estos fondos pensiones que hicieron declaración de IRPF en 2013, menos de un 10% ingresaban más de 54.000 euros al año, por lo que la reducción de las bases imponibles y el coste fiscal tienen un importancia limitada, al totalizar algo más del 20% del total de las aportaciones realizadas.