Xabier Ormaetxea y Pilar Canedo, la presencia vasca en la CNMC

La Comisión Nacional de la Competencia, CNMC, inicia ahora un proceso de renovación de cargos que provocará la salida de la exvicelehendakari del Gobierno vasco -Idoia Zenarruzabeitia- y la entrada como vocales en este organismo de supervisión del exparlamentario nacionalista Xabier Ormaetxea y de la actual presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia, Pilar Canedo. El PNV, sin embargo, reclama la posibilidad de proponer un candidato para sustituir a Zenarruzabeitia en el puesto de vocal -vence su mandato de cuatro años y no puede ser reelegida-, ya que la entrada de Ormaetxea no se produce por razones de cuotas de partido, sino en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo que estimó ilegal su cese como alto cargo de la extinguida Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes la propuesta de incorporar a la CNMC al profesor de Derecho Administrativo de la UNED Mariano Bacigalupo, propuesto por el PSOE, y a Pilar Canedo, que llega de la mano de Ciudadanos. Canedo ha sido desde mediados de 2012 presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia -su mandato vencía en los próximos meses-, cargo al que llegó con el respaldo del Partido Socialista en la etapa del Gobierno de Patxi López. Es doctora en Derecho y titular de la Cátedra Jean Monnet en Derecho Transnacional de la Universidad de Deusto, en la que ha trabajado como docente.

El Gobierno ya ha anunciado que en septiembre se producirá también la salida de Idoia Zenarruzabeitia, tras haber cumplido el período de cuatro años, y que aprovechará la ocasión para cumplir una sentencia del Tribunal Supremo, que obliga a la readmisión en este organismo de dos exmiembros de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Se trata de Bernardo Lorenzo, que presidió el desaparecido órgano de regulación a propuesta del PSOE, y de Xabier Ormaetxea, exparlamentario jeltzale en la Cámara vasca, que accedió a ese organismo también de la mano del PNV.

Más representación

Este asunto genera ahora una cierta polémica en torno a las cuotas políticas en el reparto de los sillones de la CNMC, ya que el PNV reclama poder designar a otro vocal. En realidad, Ormaetxea accederá a este cargo para un mandato de seis años no por designación política, sino por una sentencia judicial. El tribunal de Luxemburgo primero y el Supremo español después, determinaron que su cese como vocal de la CMT no se ajustó a la legalidad, ya que el Ejecutivo no tenía potestad para cesar a los consejeros de unos órganos que son independientes.

El gabinete de Mariano Rajoy decidió hacer una reestructuración de los órganos de supervisión en España con el objetivo, al menos teórico, de reducir el gasto que generaban. Así, fusionó en la CNMC las antiguas Comisión de la Competencia, la del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), la del Sector Postal, la del Juego, la del Régimen Económico de los Aeropuertos, la de Medios Audiovisuales y la de Energía. Así, de un total de 48 vocales, en su práctica totalidad cargos nombrados a propuesta de los partidos políticos, se pasó a tan solo 10.

Fuentes del PNV señalaron ayer que hay un alto grado de «provisionalidad» en todo lo referido a la CNMC y confirmaron que la formación no considera como propia la designación de Ormaetxea, debido a que se trata del cumplimiento de una sentencia judicial. En este contexto, indicaron las mismas fuentes, aún está pendiente de concretar si, como parece, lo que en su día fue una fusión va a convertirse ahora en una escisión. Y es que hace ya tiempo que el Gobierno ha admitido la posibilidad de que la CNMC se desdoble en al menos dos organismos o, quizá, tres. Uno dedicado a supervisar la competencia, otro especializado en Energía y otro para la regulación del resto de sectores sensibles, como es el caso de las telecomunicaciones. Incluso, apuntan la idea de que Idoia Zenarruzabeitia pueda prorrogar su permanencia en el consejo de la CNMC durante algunos meses, pese a que en septiembre vencerá su mandato, a la espera de que se clarifique el nuevo mapa de los organismos de vigilancia y se pacten también las cuotas políticas entre los partidos.