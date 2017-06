El ingeniero bilbaíno que pilotará el reflotamiento del Popular

José García Cantera (Bilbao, 1966) ha asumido la responsabilidad directa de reflotar el Banco Popular y de conducir su integración dentro del grupo Santander. La tarea no le resultará del todo extraña ya que junto a la presidenta, Ana Botín, fue el encargado de gestionar la última fase en el proceso de absorción de Banesto.

Quienes son capaces de leer entre líneas el organigrama de una entidad , saben que la persona que ocupa la dirección financiera es algo así como el número dos del esquema ejecutivo de un banco, detrás del consejero delegado. Si, como ocurre en el Santander, nadie duda de que la presidenta también es ejecutiva -y lo demostró desde el primer día en que asumió la responsabilidad, tras el fallecimiento de su padre-, entonces el director financiero es el número tres, que tampoco está nada mal.

LAS CLAVES Formación.Cambió la ingeniería porla banca después de concluir que necesitaba «ampliar horizontes» Antecedentes.Fue el encargado de pilotar el proceso final de absorción de Banesto dentro del Santander

La remodelación de la cúpula directiva del Banco Santander a finales de 2014 colocó precisamente en esa posición a José García Cantera. Un bilbaíno de casi dos metros de altura, que se empleó a fondo en el equipo de baloncesto en el Colegio Urdaneta, al que todos los expertos siempre han augurado un futuro brillante en la banca española, aunque su pasado ya lo es. Otro vasco en la cúpula del Banco Santander, tras la salida de Alfredo Sáenz en abril de 2013. Incluso, tras la remodelación del equipo directivo de la entidad, un artículo de opinión del ‘Financial Times’ -la columna Lex- le situaba como el valor más sólido en las primeras líneas del organigrama de la institución de origen cántabro.

Estreno en la City

En contra de lo que suele ser habitual en el sector financiero, García Cantera no estudió Económicas ni Derecho. Es un ingeniero formado en la prestigiosa Escuela de Ingeniería Bilbao, que optó por cambiar de rumbo con el título ya en la mano. «Cuando estaba estudiando ingeniería -reconoció hace algún tiempo-, me di cuenta de que quizá aquello no era del todo lo que yo quería y necesitaba ampliar mis opciones profesionales». Esa inquietud le llevó a cursar un máster en administración de empresas y, también, a aceptar su primera oferta de empleo lejos de casa. Como otros muchos que han probado suerte en el sector financiero, García Cantera tuvo que hacer la maleta para irse a Londres a velar sus primeras armas profesionales en la City. En este caso a una oficina del ya desaparecido banco de negocios Salomon Brothers, en la que se presentó con algunas dosis de arrojo y valentía. En su primera reunión en el proceso de selección apenas hablaba inglés, aunque algo debieron ver en él porque el puesto fue suyo. «Si no aprendo a hablar inglés en tres meses -se juramentó entonces-, dejo este trabajo y me vuelvo a casa». Aprendió inglés y algunas cosas más. Durante su etapa en la City, fue elegido mejor analista financiero por publicaciones especializadas entre las que se incluyen ‘Institutional Investor’, ‘Reuters’, ‘Extel’ y ‘Global Investor’.

A la sombra de Ana Botín

En 2003 fue fichado por Banesto como responsable de banca mayorista y escaló hasta la cúspide ejecutiva de la mano de Alfredo Sáenz y también de Ana Botín, entonces presidenta de la filial del Santander, que le nombró consejero delegado.

Riguroso, serio -«ya en el colegio era como una persona mayor», opina un excompañero de clase de Urdaneta-, casado y con dos hijos -un chico y una chica-, García Cantera ha ganado fama de banquero fiable y riguroso. La presidenta le situó desde el inicio del mandato en uno de los lugares reservados para la ‘guardia de corps’. Ahora le ha mandado a combatir, cual soldado zapador, en la trinchera más complicada.