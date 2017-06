Una 'startup' vasca, en el top del ecosistema emprendedor del sur de Europa

Para ganar no es suficiente arriesgar. Hay que saber detectar espacios de oportunidad y aprovecharlos al máximo, como hizo la 'startup' bilbaína 'We Are Testers' hace ya casi ocho meses. Siendo unos desconocidos y con sólo semanas de andadura en el mercado, se presentaron el pasado octubre como participantes al congreso B-Venture, que organiza EL CORREO para tejer vínculos entre emprendedores y financiadores. «Fue una experiencia muy buena. De ahí surgió un cliente muy importante para nosotros como fue Panda Antivirus y pudimos establecer los primeros contactos con inversores de primer nivel», recuerda Javier Turrado, uno de los cuatro socios fundadores.

LA CLAVE Segunda ediciónLos días 17 y 18 de octubre en el Palacio Euskalduna. Las 'startups' podrán presentar su empresa ante más de 40 inversores y tendrán un programa de formación impartido por la Universidad de Deusto.

Los valiosos frutos cosechados en el B-Venture no habrían sido los mismos de no ser por la jugosa idea empresarial que tenían entre manos: nacida en 2015 de un proyecto de fin de máster de MBA, consistía en ofrecer estudios de mercado a partir de encuestas. Pero no cualquier análisis convencional. «Tenemos una herramienta muy ágil, rápida y a bajo coste que permite validar la idea de negocio, ver el éxito que puede tener un nuevo producto, cuánto pagarían por él y el posicionamiento de la marca», subraya Turrado, quien apunta que el objetivo de la compañía es captar a pymes y otras 'startups'.

El potencial de 'We Are Testers' no ha dejado desde entonces de cotizar al alza. La última demostración ha sido su triunfo en la fase regional del South Summit 2017, concurso promovido por Spain Startup y BBVA Open Talent. Así, se han clasificado para la final de la cita internacional más importante del ecosistema emprendedor del sur de Europa. El certamen, que el año pasado contó con la presencia de 3.000 compañías, se celebrará del 4 al 6 de octubre en Madrid, y la firma bilbaína será una de las 100 empresas que pelearán por el galardón del evento, al que acuden con un doble objetivo. «Buscar inversores y tener visibilidad en un encuentro al que asisten 'startups' de prestigio, éxito y reconocimiento mundial», subraya Turrado.

A estas alturas, poco queda ya de la «fase incipiente» en que se encontraba 'We Are Testers' cuando pisó el B-Venture. Ahora tienen una veintena de clientes nacionales, entre los que figuran compañías como Endesa, Bankinter, Panda Antivirus, IMQ y Laboral Kutxa. «También estamos trabajando para el Gobierno vasco en un estudio sobre el emprendimiento», añade Turrado, quien destaca que la empresa es ahora capaz de costear sus gastos con las ventas que realiza y avanza que el objetivo para este año es alcanzar los «250.000 euros de facturación».

50.000 usuarios

Ayudará a cumplir ese propósito la comunidad de 50.000 usuarios que atesoran, que son las personas que se dan de alta en la plataforma para participar en las encuestas y a las que se les remunera por su opinión. «En octubre eran poco más de 10.000», detalla Turrado, quien puntualiza que «el sistema premia a la gente que más aporta y les otorga preferencia de acceso a futuros test». Otro rasgo singular de los estudios de mercado, aparte de su inmediatez y bajo coste, es que son «interactivos», de modo que permiten a una empresa contactar con un consumidor «para aclarar cuestiones o resolver dudas».

EL B-VENTURE Inscripciones.El plazo finaliza el 10 de junio y se podrán realizar en la web http://www.b-venture.com/ Se seleccionará a 20 empresas, que tendrán en el B-Venture una oportunidad para la búsqueda de financiación, visibilidad y clientes.

Con la ruta bien definida, 'We Are Testers' está inmersa ahora en su primera ronda de financiación, de la que esperan obtener 300.000 euros. «A algunos de los inversores con los que estamos hablando los conocimos en la cena de gala del B-Venture y ya tenemos confirmado a uno», avanza Turrado. El dinero se invertirá en tres canales: «en marketing para captar clientes online y nuevos usuarios, en mejoras y desarrollo del producto y en iniciar la internacionalización». Tienen claro que quieren implantarse en «dos países» y todo apunta a que la nueva aventura de la 'startup' bilbaína será la conquista de Europa.